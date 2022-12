Fasmers festtale

SR-Banks årsmiddag er begivenheten de færreste politikere, næringslivsledere og andre hel- og halvtopper i regionen nødig går glipp av. Som landets nest størst privateide bank har SR-Bank tradisjon for å legge listen høyt – riktig nok ikke med kjole og hvitt og medaljer slik bergenserne holder på når fiffen fester – men med solid nivå på underholdning og taler. Mens tidligere konsernsjefers årstaler har vært preget av milde hilsener til kunder og næringsliv, dro Benedicte Schilbred Fasmer til med en festtale som fikk det til å skvulpe i glassene.

Med lokale Ap-topper til stede rettet Fasmer en advarsel mot det hun kalte regjeringens uforutsigbare næringspolitikk. «Grunnrentebeskatning for havbruk har vært diskutert lenge. Ingen var likevel forberedt på at regjeringen halv ni en morgen i september skulle gi havbruksnæringen et skattesjokk med virkning fra 1. januar», og la til at flere titall milliarder i børsverdi forsvant på kort tid. Det SR-Bank-sjefen og andre med henne har kritisert regjeringen for, er det de mener er plutselige hopp i skatter og avgifter. Endrede rammevilkår – det vil si ny politikk – er noe det er tradisjon for å utrede grundig og varsle om i god tid. Investorer og næringsliv er ikke nødvendigvis imot skatter og avgifter, men de har uforutsigbarhet øverst på listen over fyord.

Benedicte Schilbred Fasmers malurt i begrene er også en del av en debatt som har med mer enn ja eller nei til lakseskatt å gjøre. Vurderingene om hvorvidt det er lurt å provosere sosialdemokratisk anlagte bankkunder og festdeltakere er helt sikkert gjort, men spørsmålet bør stilles om næringslivslederes politiske engasjement. Her i regionen har næringslivet kraftfulle interesseorganisasjoner som NHO Rogaland og Næringsforeningen, og når konsernsjefer som Eimund Nygaard i Lyse og Ståle Kyllingstad i IKM snakker, opplyser deres argumenter debatten enten man er enig eller uenig.

Næringslivstoppene må selvsagt velge sine saker og plukke sine argumenter med omhu – det finnes nok av eksempler på rikinger på vei til Sveits som mangler filter. Poenget er at næringslivstopper og politikere ofte møtes i sammenhenger der allmennheten ikke mingler, slik at det bør være et krav til Fasmer og andre topper å engasjere seg enda sterkere i den offentlige debatten. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er ikke en av dem som lar seg fornærme så lett, heller ikke når kritikken rammer regjeringens næringslivspolitikk. I et innlegg på Linkedin-siden til Næringsforening-direktør Harald Minge, roser Vestre banktoppen for hennes hardtslående tale.

Jan Christian Vestre bør tas på ordet. Flere av regionens næringslivstopper enn Nygaard, Kyllingstad og nå altså Fasmer bør delta i den offentlige debatten slik Grunnlovens paragraf 100 gir dem anledning til.

[ Foretrekker digitale møter framfor fysiske ]





