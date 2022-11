FIFA – fotballens fiende

Søndag begynner verdensmesterskapet i fotball i Qatar – et arrangement mer assosiert med korrupsjon, kriminelle arbeidsforhold, dødsfall og sportsvasking – enn sport på høyeste nivå. En undersøkelse InFact har laget for NRK viser at nordmenns glede over mesterskapet er laber. Litt over halvparten av det norske folk ønsker ikke å følge med på sendingene fra VM i Qatar, noe som understreker at debatten og journalistikken her til lands virker. Mange forteller at de skal følge med på VM, men med en bismak. Andre som ellers er sterkt fotballinteresserte, lar fjernkontrollen ligge når kampene sendes de neste ukene. Å se eller ikke se på VM-kamper er opp til den enkelte å vurdere.

Modige medier med engelske The Guardian og det norske fotballtidsskriftet Josimar i spiss, har for lengst avdekket hvordan mesterskapene for Russland i 2018 og Qatar i 2022 ble tildelt som følge av korrupsjon og skittent spill der fransk forsvarsindustri også kan ha hatt en rolle. Josimars intervjuer med grovt utnyttede arbeidere fra fattige asiatiske og afrikanske land, bør leses nøye av enhver framtidig delegat på fotballtingene til Norges Fotballforbund. Den franske dokumentaren «Qatar-VM: skittent spill» og mye annen kritisk journalistikk stopper ikke mesterskapet, men fører til at ingen idrettspolitiker kan toe sine hender neste gang det internasjonale fotballforbunde FIFA legger et VM til en diktaturstat. I tillegg har norske fotballsupportere bidratt sterkt til å vekke opinionen. Valget av den Qatar- og FIFA-kritiske Lise Klaveness som fotballpresident er en positiv følge av grasrotas iherdige jobbing for å vekke Fotball-Norge.

Det er påfallende hvordan NFF stakk kjepper i hjulene for å hindre fotballtinget i å vedta VM-boikott. FN-organet ILO er også tillagt tung vekt når norske idrettspolitikere har diskutert VM, men hvordan står det til med uavhengigheten når ILOs tilstedeværelse i Qatar også er finansiert av Qatar? Det er reist tvil om gjennomføringen av reformer som er lovet, blant annet at fremmedarbeiderne i landet skulle ha mulighet til å bytte arbeidsgiver. Dokumentasjonen har i alle fall vært fraværende, ifølge Josimar. Nettopp ILOs vurderinger spilte en viktig rolle da NFFs Qatar-utvalg konkluderte med at norsk boikott ikke var veien å gå.

Utsagn som «idrett og politikk hører ikke sammen» har ikke vært gangbare siden Hitlers OL i Berlin i 1936. Det gikk for lang tid fra tildelingen av mesterskapene til Russland og Qatar til tilhengere av menneskerettigheter og demokrati innså galskapen. Nå bør kunnskapen om FIFAs korrupsjon og tildeling av verdensmesterskap til autoritære og totalitære regimer være utbredt nok til å unngå gjentakelser – der et VM i Saudi-Arabia er et skrekkscenario.

