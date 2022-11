Høyre bygger lag

Partier og fotballag har mye til felles, blant annet i spørsmål om når gamle stjerner må vike plassen for nye talenter. Etter at Leif Johan Sevland og Christine Sagen Helgø hadde hatt hånd om ordførerkjedet fra 1995 til 2019, hoppet talentene enten over til andre politiske arenaer eller fikk seg sivile jobber. Mens Sevland sørget for å få opp navn som Ole Ueland, Erlend Jordal og nettopp Christine Sagen Helgø i staben på rådhuset, ble det bråstopp i talentutviklingen. I mellomtiden bygde Ap sitt lag med Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige i tet fram til 2019-valget.

Høyre har hatt et solid mannskap med forsvars- og midtbanegener – Cille Ihle, Egil Olsen, Kristen Høyer Mathiassen, Ingebjørg Folgerø og flere til – alle iherdige lokalpolitikere i 50-60-årene, men uten å peke seg ut som ordførerkandidater. John Peter Hernes (63) var ordførerkandidat da Høyre tapte valget på bompengesaken i 2019 og trakk seg som gruppeleder i 2020, mens Sissel Knutsen Hegdal (56) allerede har gått ordførerskolen i ett år og topper Høyre-listen til neste års kommunevalg. Partier må få inn flere juniorer blant alle seniorene, for å holde oss til fotballklisjeene.

I så måte har nominasjonskomiteen tatt grep. Det røskes i Høyre-tradisjoner og kumuleres åtte kandidater, der det bare er Sissel Knutsen Hegdal som har fast plass i kommunestyret i dag. Det spenstigste er å følge den sevlandske tradisjonen med å bruke rollen som politisk rådgiver som et springbrett. Tormod W. Losnedal (35) pekes ut som ny gruppeleder og får dermed kronprinsrollen i partiet. Losnedal har ikke sittet i kommunestyret før, men har nesten fem års rådgiverbakgrunn fra rådhuset og har inngående kjennskap til Stavanger-politikken. I tillegg har Losnedal akademisk ballast og miljøtroverdighet gjennom sin jobb i karbonfangstfirmaet Trefadder. Mens en ordfører i tillegg til å være politiker også representerer kommunen og klipper snorer, styrer gruppelederen hverdagspolitikken. Med målinger som tyder på at Høyre vil få 20 eller 21 mandater mot 15 i dag (Helge Gabrielsen har meldt overgang til Frp, red.anm.) vil dagens veteraner sannsynligvis få personstemmer nok til å komme greit inn.

Høyre har fremdeles en liste lastet med advokater, Sissel Knutsen Hegdal er en av dem, men forslaget har et høyere histper- og teknologi-preg enn tidligere. Camilla Torvik Tønne er prosjektleder i Storhaug Unlimited og jobber med sosial entreprenørskap mens Emilie Christensen har bakgrunn fra Nordic Edge. Begge disse er kumulerte, og er to av flere innslag som viser at nominasjonskomiteens leder Terje Eide har lett etter politiske talenter i nye næringer. Det er også grunn til å ha forventninger til den yngste og eldste delen blant Høyre-kandidatene. Statsviter og hodejeger Hard Olav Bastiansen og student Jonas Molde Hollund er i hver sin ende av aldersskalaen, og er begge debattsterke politikere.

