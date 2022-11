Historieløst om Kongsgård

Det har tydeligvis gått under de fleste radarer, men i mai ble opplæringsutvalget i fylkeskommunen forelagt en politisk sak om framtiden til Kongsgård, også kjent som Stavanger katedralskole. Ifølge Aftenbladet ble det orientert om status for de tre videregående skolene som holder til i eller like ved Stavanger sentrum; Kongsgård, Bergeland og Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) på Kalhammeren.

Slike orienteringer må fylkeskommunen som skoleeier naturligvis ta jevnlig for å ta unna nødvendig vedlikehold og renoveringer. Derfra til å vurdere å kutte ut noen hundre års historie ved å undersøke “om det er andre aktuelle brukere til Kongsgård”, er derimot dramatisk. Og skremmende historieløst.

[ Sjekk hva du faktisk betaler i boliglånsrente ]

Katedralskolen ved siden av Domkirken ble grunnlagt på 1200, og i de tunge årene fra 1682 da Kristiansand hadde bispesetet, var det latinskole i bygningene. I 1824 ble den nåværende skolen opprettet på Kongsgård, og i 1869 ble katedralskolene en del av de høyere allmennskolene i Norge.

Selv om Kongsgård og avdelingen med linje for musikk, dans og drama i Bjergsted er en del av det ordinære videregående-systemet i dag, kan verken fylkespolitikere eller fylkesbyråkrater se bort fra om lag 800 år med sammenhengende undervisning i lokalene ved Breiavatnet.

Som Aftenbladet refererer til er det utfordringer knyttet til en så gammel skolebygning som Kongsgård. Universell utforming sto ikke i høysetet da bygningen ble reist. Gangene er i tillegg trange og elevene må ut for å gå på do, og først i senere tid har elevene fått kantine – for øvrig i første etasje i Norges Bank-bygningen tvers over Domkirkeplassen.

Det er også noe tafatt over fylkeskommunens tilnærming. Det ene er at det er ille at verken rektor, ansatte eller elver ser ut til å være informert om skoleeierens mulige planer om å avvikle Kongsgård som videregående skole. Noe annet er at enhver eier av historiske bygninger må håndtere nåtidens krav til universell utforming. Stavanger sentrum er – til tross for enkelte forsøk på å kopiere Manhattans skyline – velsignet med hus som har historie. Det finnes knapt en bar, pub, restaurant eller butikk i Stavanger sentrum som ikke har vært nødt til å håndtere kravene om universell utforming. Norge ratifiserte FN-konvensjonen om universell utforming i 2013, og i tillegg har vi en likestillings- og diskrimineringslov der det slås fast at manglende universell utforming regnes som diskriminering.

Fylkets skolepolitikere må be fylkets byråkrater gå tilbake til tegnebordet og komme opp med noe mer konstruktivt enn å la Kongsgård være noe annet enn skole. Hva og hvem som skulle ha holdt til på Kongsgård utenom skolen, er også interessant. Kravene til universell utforming ville ha fulgt med på lasset uansett.

[ Breigata blir bilfri fra mai ]

[ Kan du kalle politiet "komlehåve?" ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen