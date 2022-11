Økonomifestival i særklasse

Det er bortimot rørende å se og høre hundrevis på hundrevis pakke seg inn på lokale scener, barer og puber for å lytte til diskusjoner om økonomi. Med høstens Kåkånomics bak oss – eller Nordens eneste og morsomste økonomifestival som de ynder å kalle seg selv – er det grunn til å gratulere både byen og arrangørene. 6000 trosset været og det høstlige innelivet og seg ut på noen av de 74 arrangementene fra onsdag til lørdag.

[ Vi må skape trygghet i en urolig verden ]

Hvorfor det er så viktig? I seg selv kan økonomifagene være gørr for ikke-økonomer, men på mange vis preger både økonomifagene og økonomene hverdagene våre. Husholdningsbudsjettet, boliglån, billån og forbrukerlån er hverdagens mikroøkonomi for hver av oss, mens over der igjen griper makroøkonomien inn på forskjellig vis. Hvordan og hvorfor henger renter og inflasjon sammen? Hva har krigen i Ukraina med min lommebok å gjøre? Høye strømpriser og enda høyere gasspriser er sikkert bra for statskassen, men hva blir konsekvensene når staten blir stadig rikere mens innbyggerne kan se langt etter reallønnsøkning? Alt henger sammen med alt, og for tiden henger økonomi og sikkerhetspolitikk ekstra tett sammen – noe som ble illustrert på flere av Kåkånomics-arrangementene.

Økonomifagene er ikke eksakte vitenskaper som kjemi og fysikk, men selv om fagene og deres disipler stadig viser at de er dårlige til å si noe om framtiden, trengs økonomer for å beskrive det som foregår over hodene våre her og nå. Det er disse diskusjonene og samtalene som er så viktige i den polariserte og ekkokammer-infiserte tiden vi lever i. Kåkånomics er god lærdom i diskusjon og uenighetsfellesskap som metode. Det er sunt og det er en styrke med faglig uenighet, og det er bra for folk å se og høre forskjellen på Kalle Moene og Civita.

Kåkånomics er ikke minst sentral for Stavangers bestrebelser for å bli en universitetsby som inneholder mer enn fag med forstavelsen petroleum. Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, der professorene Ola Kvaløy, Mari Rege og Klaus Mohn (som også er rektor ved UiS) har bygd opp et sterkt fagmiljø, og på mange måter er Kåkånomics en folkeutgave av det som skjer på Ullandhaug. Den faglige soliditeten går også i hop med samarbeidet med både bedrifter og institusjoner. Ved siden av å hanke inn journalister og redaktører som debattledere, er det i god stavangersk samarbeidsånd at for eksempel en kapasitet som Yuhong Jin Hermansen, daglig leder i Folke Hermansen AS, leder en samtale om forholdet mellom Kina og Vesten. Samtidig er det en styrke at Kåkånomics holder en streng regi på arrangementene. Et frislipp av happeninger arrangert av lobbyister, advokatfirmaer, revisorer og interesseorganisasjoner – slik tilfellet er med Arendalsuka – ville gjort Kåkånomics langt mindre interessant.