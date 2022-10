Farlig knivtrend

Avdelingsleder Vibeke Lunde Steinstø i Uteseksjonen har helt rett når hun sier til RA at det generelt er trygt for Stavangers ungdommer å ferdes rundt i bydelene og i sentrum. Å bære kniv eller å true med kniv er heldigvis uvanlig, men uten å bli alarmistisk er det viktig med et offentlig søkelys når faktum er at det så langt i år har vært 38 trusler med kniv i Stavanger og Ryfylke. Dette er flere trusler enn for årsbasis fra 2018 til 2021. I tillegg viser statistikken fra Stavanger politistasjon 86 tilfeller for ulovlig bæring av kniv så langt i 2022 – noe som er mindre enn i samme periode i 2018 (her tar politiet selv høyde for at det var flere ransakelser for fire år siden).

[ Flere truer med kniv ]

De siste månedene har det vært tre tilfeller av vold eller ran der kniv har vært inne i bildet. To 16 år gamle gutter er siktet for grov kroppsskade etter at de for halvannen uke siden var involvert i knivstikking mot en person på en rutebuss i Kannik. I slutten av september skal to gutter på 14 og 15 ha blitt knivranet på Tasta, mens en mann på Hundvåg i slutten av august ble knivstukket flere ganger i ryggen. Bruk av kniv og trusler med kniv er handlinger som knyttes til kriminelle miljøer – likevel er det grunn til å holde et godt øye med ungdommer som kan tenkes å være i faresonen for rekruttering.

Å bære kniv er som kjent kriminelt og kan straffes med 12.000 kroner i bot eller fengsel i inntil ett år, og senest natt til onsdag hadde en gutt i tenårene som ble innhentet og arrestert av politiet kniv på seg. Selv om det er store sprang fra å være vanlig ungdom på byen til å være ungdom som bærer kniv – for ikke å snakke om å bruke kniven – krever temaet handling fra både foreldre og politi. Oppfordringen fra Kathrine Sæland Rotseth, seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Stavanger, er like opplagt som den er nødvendig: «Kjør en refleksjonsrunde sammen med barna deres». Det er slike samtaler som kan avdekke både sårbarhet hos ungdommene, og også få fram hvilke konsekvenser knivvold i ytterste fall kan få for offer og gjerningsperson. At den samme samtalen også inneholder refleksjoner rundt straff for å bære kniv og konsekvenser flekker på rullebladet kan få, bør være en selvfølge.

Samtidig er det positivt at Stavanger-politiet har knivaksjoner, slik de hadde i helgen da fire kniver ble beslaglagt. Synlig politi er alltid bra å ha ute i gatene, og det er viktig – ut fra Riksadvokatens rundskriv om ransaking fra i fjor vår – at det er et gjennomsnitt av befolkningen som sjekkes uavhengig av hudfarge, alder og kjønn.