Nytt sykehus før 2040?

Helseforetakene erstattet fylkeskommunene som sykehuseiere fra 2002, og på det viset overtok staten eierskapet samtidig som foretakene sikret en armlengdes avstand. Kombinert med innsatsstyrt finansiering skulle sykehusene følge en modell som var inspirert av konsern-tankegangen i næringslivet. 20 år senere er det lett å peke på hvor galt det kan gå.

[ Ingen quickfix fra Kjerkol ]

Sykehus er like enkelt som det er vanskelig. Sykehus er noen digre maskinerier av noen institusjoner som skal sørge for at vi fødes, får fikset blindtarm og annet som kan ramme oss – og sørger for at innbyggerne i sykehusregionen er friske nok til å leve lengst mulig. For å få til alt dette må sykehusene være store nok, moderne nok, være godt nok utstyrte og ikke minst være gode arbeidsplasser for de mange tusen som skal jobbe der. Nye Stavanger universitetssjukehus er utvilsomt ett av de viktigste byggverkene i Sør-Rogaland i dette århundret, men hvorfor skal det bruke tre tiår på å bli ferdig? Det er et sykehus som skal bygges der oppe på Ullandhaug, ikke Sagrada Familia.

Ifølge Aftenbladet fører det påstått stramme statsbudsjettet til at byggetrinn to er satt på pause, slik at planen om ferdigstillelse innen 2040 er i det blå. I vår ble det meldt at Ukraina-krigen, prisveksten, de økte kostnadene og merarbeid fikk første byggetrinn til å bli 450 millioner kroner dyrere. Helse Stavanger lå 187 millioner kroner bak budsjett i august, og kostnadsøkninger blir ikke kompensert for i neste års budsjett. Til samme avis har helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) anbefalt omstillingstiltak og å skyve på investeringsprosjekter som ennå ikke er vedtatt.

Helsereformen var også et svar på fylkeskommunenes dårlige styring med sykehusenes økonomi, og nå drives foretakene som en hvilken som helst møbelfabrikk. Forskjellen er blant annet at møbelfabrikken kan bruke billigere materialer i dårlige tider, mens kravene til hva sykehusene kan gi oss av hjelp hele tiden øker. Den innsatsstyrte finansieringen og foretaksøkonomien krever at sykehusene skal gå med overskudd – og at dette overskuddet er et viktig bidrag til byggingen av for eksempel Nye SUS på Ullandhaug. Ulempene er kjente. Statlig byggevirksomhet har en lei tendens til å sprekke på budsjett og Norge er inne i en prisvekst få så komme for ett år siden. I en slik sammenheng må også statsråd Kjerkol se at dagens modell for helseforetak ikke er et svar på problemene. Hun bruker foretaksmodellen til å dytte et presserende politisk problem ned til Helse Vest og deretter til sykehusene. Sykehusbygging er fremdeles politikk som må holdes tak i av politikerne, spesielt når ytre forhold som krig og kriser påvirker.

I stedet for at det bygges et ferdig sykehus innen planlagt tid, blir en hel region henvist til pinebenken og må belage seg på flere tiår med et delt sykehus i Stavanger.