Sol over Trehusbyen

Eiganes, Kampen, Våland og Storhaug er sentrumsbydelene der om lag 8000 hus danner Trehusbyen, eller det som er Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Med skyhøye strømpriser, voksende klimabevissthet og bedre og billigere solcelle-paneler ser mange huseiere etter muligheter for å lage strømmen sin selv - så sant de ikke bor i Trehusbyen. Der kan områdets retningslinjer komme i veien for huseiernes ønsker om å sette opp solcellepaneler på takene.

Ved siden av Domkirken er det de lange rekkene av trehus i forskjellige stilarter som er Stavangers signatur. Bevisstheten om trehusene er av nyere dato, og kom i kjølvannet av legendariske byantikvar Einar Hedéns kamp for å bevare Gamle Stavanger. «Å rive raben» var i mange år det moderne svaret på trangboddhet og plassmangel, men større bevissthet fra slutten av 1970-tallet utkrystalliserte seg i egne retningslinjer for Trehusbyen. De åtte sentrale reglene stiller krav til huseiere om å byggemelde arbeider som dreier seg om husenes utseende, og ved fornyelse skal vinduer, dører og tak tilpasses husenes opprinnelige stil. Takket være reglene er 1970-tallets husmorvinduer stort sett fjernet fra hus som fortjener bedre.

Flere avisoppslag i det siste viser huseiernes iver etter å sette opp sitt eget solcellepanel. Oversikten fra Enova viser 221 tilskudd til solcellepanel i Rogaland så langt i år, noe som er en dobling fra hele 2021. Nå er også støtten økt, slik at det er mulig å få 47.500 kroner i tilskudd til den som vil ha solcellepanel på sitt eget tak. Når nedbetalingstiden på et anlegg er gått ned fra 15 til ti år og levetiden er på mellom 30 og 40 år, er regnestykket verdt å gjøre for stadig flere.

Tall fra Lyse viser en langt større iver etter å montere solcellepanel i Sandnes enn i Stavanger. Det er neppe mer sol over gaukebyen, men trolig regelverket i Trehusbyen som gjør at Lyse har 30 prosent av sine sol-salg i Sandnes og bare 15 prosent i Stavanger. Til RA har byantikvar Hanne Windsholt forklart at taket og taktekkingsmaterialet er viktig for hvordan et hus framstår, og at ordinære solcellepaneler er «minst like forstyrrende for det visuelle bildet som reklame, store takvinduer eller feil taktekking». Solcellepanel er ikke forbudt i Trehusbyen, men å få et ja sitter tydeligvis langt inne. Baksider av hus eller garasjetak er eksempler der det er gitt ja til solcellepanel.

Huseiere på Eiganes, Kampen, Våland og Storhaug skal etter hvert være klar over at det både er begrensninger og ansvar ved å bo i en hensynssone, men regelverket er laget i en tid da strømprisene og klimabevisstheten langt lavere og teknologien enklere. Det skal selvsagt ikke være fritt fram i Trehusbyen, men både for klimaet og lommebøkene trengs det en oppdatering av reglene. Energiøkonomisering må også være tillatt i gamle hus.