Grønn gruff i MDG

Nominasjonsstrid i partiene er ikke uvanlig, men det hører til sjeldenhetene at argumentene er så klare fra avsendere som står fram med navn og ikke uttaler seg som anonyme kilder. Striden om hvem som skal være fylkestopp i Miljøpartiet De Grønne har i seg mye spennende politikk – som by mot land og ideologi versus pragmatisme.

[ Kamp om listetoppen i MDG: - Jeg er overrasket og skuffet ]

I dag er Alexander Rügert-Raustein MDG-topp i fylkespartiet og partiets gruppeleder i fylkestinget. MDGs gode valg i 2019 brakte partiet inn i styre og stell i fylkeskommunen sammen med Ap, Sp, KrF og Venstre, og Randaberg-mannen fikk det tunge vervet som leder i samferdselsutvalget. Det kan sies mye om fylkenes oppgaver og mangel på sådanne, men samferdsel er ved siden av opplæring det viktigste. Og for et parti med miljø i navnet må styringen med samferdselen med alt hva det innebærer av ansvar for kollektivselskapet Kolumbus, bymiljøpakke og veibygging ha vært en innertier. Derfor var det en aldri så liten politisk bombe da MDG i 2021 brøt med budsjettkameratene etter konflikt om bompengepakker på Haugalandet.

Om nedgraderingen av Rügert-Raustein skyldes bruddet med Ap, Sp, KrF og Venstre slik at fylkeskommunen nå styres av en mindretallskoalisjon, sies ikke rett ut. Uansett er beskjeden fra nominasjonskomiteens leder at det legges vekt på gjennomslagskraft og samarbeidsevne når Alexander Rügert-Raustein er plassert på tredjeplass, mens Rune Askeland er foreslått som partiets nye topp i fylket. I dag er Askeland leder for det tunge utvalget for miljø og utbygging i Stavanger, og han har markert seg som en offensiv politiker med samarbeidsevner. Det hører med til historien at Askeland selv har opplevd politisk gruff, som da han i 2018 ble vraket som listetopp i Venstre og plassert på sjuendeplass. Venstre-dumpingen av Askeland ble oppfattet som ganske uforståelig i det politiske miljøet i Stavanger.

By mot land, sentrum mot periferi er konfliktlinjer som finnes i alle partier, også MDG. Til RA sier Rütger-Raustein at Askelands erfaring er for snever for fylkesnivået, som han oppfatter som en Stavanger-politiker som ser Rogaland innenfra og ut, ikke utenfra og inn. Dagens MDG-topp oppfatter seg som en mer dreven fylkespolitiker enn lokalpolitikeren Askeland, som til sitt forsvar peker på at han har fylkespolitisk erfaring fra Hordaland på 1990-tallet.

Under konflikten ligger det fakta i form av oppslutning og potensial. Miljøpartiet De Grønne gjorde det skarpt i fylkestingsvalget i 2019 med 6,5 prosent av stemmene, men ligger elendig an på den siste meningsmålingen til Aftenbladet/Respons med 1,8 prosent. Selv om partiet har nedgang i Stavanger fra 6,5 prosent i det oppsiktsvekkende gode 2019-valget, har MDG oppnådd funnet et relativt stabilt nivå med 4,2 prosent på siste måling. Med Rune Askelands evne til å profilere seg som konstruktiv flertallspolitiker i Stavanger, kan det bli tøft for Alexander Rügert-Raustein å ta opp kampen om listetoppen for MDG i Rogaland.