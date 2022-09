Det grønne skiftet, men...

ONS 2014 var blant tidenes mest minneverdige. Oljeprisen i juni var 115 dollar fatet, Stavanger hadde direktefly til Houston, Texas og ONS kokte av optimisme, godt vær og partystemning. Messeområdet var knapt ryddet før prisene sank og innledet det som var en mangeårig krise. I sommer har prisen pr. fat vært oppe i 120 dollar mot 93 dollar nå, men den store nedturen vil komme i 2024, mener oljeanalytiker Jarand Rystad – en av verdens fremste eksperter på området. Kriser er aldri kjekke, men en ny oljepriskrise kan kanskje brukes til noe så nyttig som å gjøre mer for klimaet?

Klimaet var i krise i 2014 også, men etter noen sommere med skogbranner i California og Hellas, tørke i Europa og Kina og mer ekstremvær, begynner klimaalvoret å sette seg. Legg til krigen i Ukraina, energikrisen og vi har det som populært kalles et trilemma.

Noen har gryntet Elon Musk som ONS-trekkplaster og heller ikke forstått hvorfor Volodymyr Zelenskyj fikk plass i ONS-programmet. At alle konferanser trenger et trekkplaster – Elon Musk er også langt mer relevant enn Kevin Costner var det i 2010 – er så sin sak, men Tesla-sjefen og Ukrainas president illustrerer trilemmaet og vel så det. Zelenskyj viser med hele seg og sitt virke hvor avgjørende det er med samhold og tillit for å stå imot et autoritært regime som bruker gass som våpen. Et poeng ved Zelenskyjs tale var presidentens invitasjon til å ta i bruk ukrainsk lagringskapasitet for gass og mulighetene i en forhåpentligvis fredeligere framtid for Europa å benytte landets vind, sol og infrastruktur for elektrisitet.

Mye kan og må skrives om Musk, hans tilgang til norske milliarder og elendige holdning til fagforeninger, men han er mannen som greide å kommersialisere og bygge en elektrisk bilindustri. Den som dykket ned i ONS’ konferanser fikk også få øye på mer enn én rød tråd. Mye av teknologien som trengs for å kutte eller fjerne utslipp finnes allerede – spørsmålet er «bare» oppskalering og regulering. Yaras avtale om å lagre 800.000 tonn CO2 i året fra 2025 under Nordsjøens havbunn via Langskip-prosjektet, er én god klimanyhet på årets ONS. En annen er Equinors og Winterhall Deas avtale der det blant annet skal transporteres CO2 fra kontinentet til Nordsjøen. Å lage forretninger av klimatiltak ved å bruke vekselvis avgifter og pengestøtte for å løfte tilgjengelig teknologi, er en nøkkel til å redde klimaet.

Fremdeles er det slik at «det grønne skiftet er viktig, men vi tjener jo så godt på oljå». Klimatiltak som kan holde kloden innenfor togradersmålet vil ikke monne før lønnsomheten i fossil energi er kraftig svekket og fornybar er attraktivt nok for investorer og utbyggere. Selv om energikrisen er smertefull kan det være trilemmaet som er anledningen til å finne mer levelige løsninger for kloden.