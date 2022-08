Lov og rett på to hjul

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen, sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) da de elektriske tohjulingene ble sluppet løs i 2018. Statsråden fra lov og orden-partiet sidestilte elsparkesyklene med ordinære sykler – og samtidig slapp han løs et skred av trafikale problemer i storbyene. Dødsfall, stygge ansikts- og hodeskader, elsparkesykler som står i veien for fotgjengere, rullestolbrukere og synshemmede er noen av konsekvensene den daværende regjeringen valgte å overse. Det er en underdrivelse å hevde at tiden var overmoden da det i sommer ble innført nasjonale regler for bruk av elsparkesykler. Problemet er at elsparke-regimet har gått fra det anarkistiske til det drakoniske.

[ 80.000 kroner i bot for promille på elsparkesykkel ]

Denne uken meldte RA og andre aviser om to ferske dommer for bruk av elsparkesykler i beruset tilstand. En 40 år gammel kvinne ble onsdag dømt til 18 dagers betinget fengsel, og til å betale 80.000 kroner i bot. Kvinnen må også greie seg uten førerkort i 18 måneder. Torsdag dømte Sør-Rogaland tingrett en 42 år gammel mann til 18 dagers fengsel og 88.000 kroner i bot for kjøring på elsparkesykkel i beruset tilstand. Ifølge Aftenbladet skjedde forbrytelsen to dager etter innføringen av de nye reglene for elsparkesykkel 15. juni. 42-åringen fra Bryne ble stoppet på Våland etter å ha vært på Mablis-festivalen. Han hadde en promille på 1,3 en halvtime etter kjøringen.

Skaderisikoen ved fyllekjøring på elsparkesykkel bør være kjent via flere avisoppslag, og risikoen er også møtt med lokale regler som gjør det umulig å bruke kjøretøyene mellom midnatt og klokken 05.00. Det er så visst eksempler på at elsparkesyklister skader andre, men forskjellen mellom skadepotensial mellom en elektrisk tohjuling som kjører 20 kilometer i timen og en bil på mellom ett og to tonn med en helt annen fart, er åpenbar. Å bli truffet av en bil over en viss fart koster livet, mens skadepotensialet ikke er den samme ved en elsparkesykkel-ulykke.

Straffen for bilkjøring i påvirket tilstand er streng, og for de fleste vil risikoen for bot på halvannen gang brutto månedslønn, ubetinget fengsel for promille over 1,2 og halvannet år uten førerkort virke så avskrekkende at det ikke er snakk om å sette seg påvirket bak rattet. Å gi tilsvarende straff til en elsparkesyklist som stort sett bare er til fare for seg selv, er derimot drakonisk. Mens en bilist tross alt har fått en opplæring for å gjøre vedkommende til en trygg trafikant, henvender elsparkesykler på leiemarkedet seg til unge mennesker som nokså spontant skal bruke kjøretøyet. Selv om promillekjøring på elsparkesykler ikke lar seg forsvare, kan det være grunn til å spørre om forholdsmessigheten ved tunge bøter, betinget fengselsstraff og plett på rullebladet til det som ofte er unge trafikksyndere.