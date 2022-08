Grønnvasket ONS?

Etter noen pandemiske uår er Offshore Northern Seas (ONS) tilbake i det som ser ut til å være en tidsriktig 2022-innpakning. Det som på stavangersk folkemunne har vært kjent som «oljemesså» er stadig mindre oljete, stadig folkeligere ved å legge arrangementer til Vågen og ikke minst å tilby billetter for en penge tilsvarende strømprisen noen runder med vaskemaskin og tørketrommel. Det vil nok flyte cocktail i Stavangers gater neste uke, men siddiser flest vil se at ONS er folkeliggjort og langt mer nedpå enn før.

[ Derfor har ONS batteri som et viktig tema i år ]

Geopolitikk og fremdeles pågående koronarestriksjoner holder Russland vekke, kineserne hjemme og de mest politisk betente araberstatene på et lavprofilert nivå. Verdens og energibransjens mest kjente «bad guys» kommer ikke til Tjensvoll i år – i stedet dominerer Volodymyr Zelenskyj og Elon Musk åpningsshowet førstkommende mandag. Ukrainas president av kjente årsaker på videolink fra Kyiv, mens Tesla-sjefen er på sitt andre ONS siden 2014. Besøket til Belgias statsminister blir smått i en slik sammenheng, men en angrepskrig midt i Europa, energikrisen og en akselererende klimakrise gjør årets ONS relevant også for klodens mest omtalte personer.

Den aktivistiske miljøorganisasjonen Extinction Rebellion (XR) har allerede erklært at ONS driver med «grønnvasking», og putter hele utstillingen og konferansen i samme kategori som olje- og gasselskaper der «klima» og «miljø» kun er pynt for å dekke over utslipp og forurensing. Bevegelsens premiss er at næringen må nedlegges umiddelbart – et idealistisk og høyst ikke-realistisk standpunkt.

2022-ONS inneholder en god mengde dingser og duppeditter for petro-nerdene, men en skal lese programmet på en svært forutinntatt måte for å unngå å få øye på fornybar-profilen. Både årets program og den jobben som er gjort under de foregående ONS-ene er laget i tråd med en strategi om å bygge bru mellom fossil og fornybar energi. Ut fra et Extinction Rebellion-perspektiv er denne strategien håpløs, men det er få andre kjente alternativer enn å vri pengene og teknologien som i dag opererer i olje og gass over til sol, vind, hydrogen og karbonlagring.

Klimaaktivister er nødvendige for å holde oppmerksomheten oppe og sørge for tempo i fornybar-omstillingen, men få ting ville vært bedre hvis også miljøbevegelsen får øynene opp for at «oljemesså» er blitt til en konferanse og utstilling som gjør ærlige og kvalifiserte forsøk på å finne svarene på noen av de viktigste spørsmålene i 2022.