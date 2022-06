Styrken i regnbuen

Masseskytingen ved London pub i Oslo må få konsekvenser på mange plan, også for det store flertallets tankegang. Det har vært mange debatter i debatten fram mot årets Pride-måned. En del har vært argumenter mot standpunktene til FRI som organisasjon, og de saklige debattene er alltid velkomne. En farlig understrøm derimot er det den draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour står for, der islamistisk ekstremisme skal rettferdiggjøre vold mot homofile. En annen understrøm – som selvsagt ikke skal sammenlignes med Matapours og Arfan Bhattis forkvaklede tanker – er det store flertallets manglende vilje og ork til å sette seg inn i hvilke problemer mange skeive opplever.

[ FRI Rogaland opplever godt samarbeid med politiet ]

Det er heldigvis lite og ingenting oppsiktsvekkende ved homofile statsråders, statsforvalteres, stortings- eller lokalpolitikeres legning. Generasjonen til Kim Friele har gått foran, og ikke minst har Høyres tidligere finansminister Per-Kristian Foss bidratt sterkt til at nordmenn flest bare de siste 20 årene har en liberal holdning til medmennesker med ikke-heterofil legning. Kanskje har flertallstankegangen blitt slik at det kan stilles spørsmål ved om ikke homokampen er vunnet? At skeive har like rettigheter som flertallsheteroene? At skeive er så likestilte at Pride-opptog og regnbueflagg på offentlige bygninger er unødvendig? Rettighetene er jo oppnådd, selv om det gjerne er noen utskudd i konservative, religiøse miljøer?

«Symbolpolitikk» sies det gjerne nedsettende når regnbueflagget heises ved rådhuset i Stavanger eller foran Stortinget. «Symbolpolitikk» er ordet som brukes når politikk resulterer i noe håndfast som budsjetter, lover eller regler, og er ofte et trylle-begrep for å avfeie andre personers eller gruppers kamper. Kampen for skeive rettigheter har vært full av symboler, men må ikke føyses vekk slik det har vært gjort i debatten om Pride før tragedien i Oslo forrige helg. Nettopp symboler for å vise solidaritet eller medfølelse, har vært riktig i storsamfunnets tilnærming til homofile og lesbiske. Unnskyldningen fra statsminister Jonas Gahr Støre under 50-årsmarkeringen for opphevingen av loven som forbød menn å ha sex med menn, var verken et vedtak eller en budsjettpost, men et sterkt symbol. Den som bruker «symbolpolitikk» som et trylleord for å avblåse debatter, skjønner ikke symbolenes rolle i politikken.

Et godt symbol vil være hvis Stavanger realiserer Høyre-politikeren Erlend Jordals forslag om å hylle det skeive miljøet med en regnbueplass, slik det allerede er gjort på ulike vis i Bergen og Oslo. «Regnbueplassen vil bli en hyllest til alle som gjennom historien har kjempet for homofiles rettigheter», sier Jordal til Aftenbladet. En slik plass vil være et sterkt symbol, og allerede har Ap og Venstre meldt sin støtte og forhåpentligvis melder alle partier i kommunestyret seg på når Jordals forslag behandles over sommeren. Det er mye styrke i regnbuesymbolet.