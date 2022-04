Kranskip hevet over loven

Skjærtorsdag morgen kom den dramatiske meldingen om at «Saipem 7000» – det 14.000 tonn tunge kranskipet som er verdens tredje største – lå med slagside i Åmøyfjorden. En stålvaier røk under en løfteoperasjon, en lekter gikk i fjorden og det ble iverksatt en stor redningsoperasjon for å ivareta mannskapet på 275. Katastrofepotensialet var forsiktig skrevet ekstremt høyt.

[ Fikk ikke etterforske kranskipet ]

Det gikk heldigvis bra med «Saipem 7000», men hva nå? Hvordan gikk det med mannskapet, hva var årsaken til den dramatiske krengingen, hvordan er rutinene om bord slik at framtidige uhell om bord unngås? Det får vi ikke vite. Som politiets innsatsleder sa om skipets kaptein til RA skjærtorsdag: «Han har besluttet at per nå ser han ikke behovet for innblanding eller bistand fra politiet sin side». All beredskap og HMS-tenkning som er bygget opp etter «Kielland»-katastrofen tar sikte på å lære av hva som gikk galt. Slik er det ikke med utenlandsregistrerte fartøyer som «Saipem 7000» fra Bahamas. Det verste kan skje og det forventes at redningsmannskaper er på pletten, men spørsmål om hva og hvorfor blir ikke besvart. Politiet og offentligheten får ikke vite hva som skjedde med «Saipem 7000».

Siden kranskipet har Bahamas’ flagg gjelder ikke norsk jurisdiksjon om bord. Politiet i Stavanger måtte fått henvendelse fra Bahamas for å etterforske ulykken/nesten-katastrofen, slik internasjonal sjørett tolkes. I en oversikt Aftenbladet har laget går det fram at det har vært flere dødsulykker på det italienskeide fartøyet. Retten til etterforskning og spørsmålet om jurisdiksjon er heller ikke åpenbart. I Mekjarvik i 2020 da en polsk statsborger mistet livet i en arbeidsulykke om bord på «Fair Play 33» og politiet sa at de ikke kunne etterforske hendelsen. Da sa også jussprofessor Erik Røsæg at tolkningen var feil, og brukte «Scandinavian Star» som eksempel på at norsk politi kan etterforske skip som er registrert i en fremmed stat.

«Saipem 7000»-krengingen utenfor Stavanger i påsken er altså bare ett av mange eksempler på en juridisk gråsone der arbeidsfolk er den lidende part. For en arbeidsminister fra Arbeiderpartiet må det være bortimot en overmoden oppgave å se nærmere på regelverket for flerbruksfartøyer som «Saipem 7000» sorterer under. Vi stiller selvsagte krav til helse, miljø og sikkerhet når norske installasjoner skal bygges i utlandet, og det skal ikke skje mye galt i Nordsjøen før tilsynsmyndigheter og politi er på plass. At en koloss av et skip nå ligger til kai i Mekjarvik etter hendelsen skjærtorsdag uten at norske myndigheter får svar, henger ikke på greip.