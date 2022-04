Grønne gladnyheter

Mens olje- og energiminister Terje Aasland brukte deler av sitt første Stavanger-besøk til å gi full gass for petroleumsnæringen, spratt det opp gladnyheter fra fornybarfronten. Den ene nyheten er at det dukker opp nok et billaderselskap i Stavanger-området – nysatsingen heter Amina. Den andre nyheten er at batteriselskapet Beyonder på Forus har bestemt seg for å legge sin nye storskala batterifabrikk til Haugaland Næringspark i Tysvær. Der skal Beyonder lage batterier av sagflis som kan brukes av kraftintensiv industri og transport.

Klimakatastrofen unngås ikke ved at det dukker opp noen nye fornybarsatsinger i Rogaland, men både Amina og Beyonder er to viktige bestanddeler av en verdifull klynge. Billaderselskapet Amina skyter opp i et marked der Zaptec har holdt på siden 2012 og nå er børsnotert, mens Easee har satt full fart og allerede driver med milliardomsetning. Amina legger seg på et lavere prisnivå enn de to lokale konkurrentene, og skal levere en enklere, men like effektiv lader som konkurrentene. Med en markedsandel på 82 prosent av nybilsalget så langt i 2022, er behovet for hjemmeladere i pionerlandet Norge enormt. Når elbiler kommer for fullt i resten av Europa vil de norske lade-aktørene ha flere billengders forsprang.

Det er også betryggende å se hvordan den lokale og ofte petroleumsbaserte kapitalen beveger seg i grønn retning. Oppkjøpsfondet HitecVision har gått inn i et nytt energiselskap i Trondheim, før det noen dager senere ble kjent at Stavanger-selskapet sammen med Oslo kommune og andre aktører, skal gå inn i et karbonfangstanlegg som skal være operativt fra 2026. I Aimees tilfelle har Nysnø og Lyse gått inn med penger, og det samme har kjente lokale investorer som Tore Gjedebo, Ståle Kyllingstad, Halvard Velde og Arild Austigard gjort. Pengene de går inn med er selvsagt viktige, men det er også avgjørende å ha med eiere som kan kunsten å utvikle en idé til å bli et drivverdig selskap.

Rogalandsk beskjedenhet er en dyd, men det er viktig å trekke fram de gode historiene om bedrifter som viser at «bærekraft», «grønt skifte» og «fornybar» er mer enn klisjéord. I Næringsforeningens magasin Rosenkilden ble det nylig listet opp et mangfold av selskaper som ofte har vokst fram på skuldrene til oljeindustrien. Nevnte Zaptec har vært inspirert av olje- og gassnæringen, Ope bruker plastavfall fra hav til å lage møbler, Flexible Floating Systems har utviklet teknologi som kan holde vindturbiner flytende på store havdyp, mens det mye omtalte Desert Control har løsninger som gjør ørkensand om til dyrkbar jord – for å nevne noen av svært mange gode eksempler.

Den siste klimarapporten viser at sterke tiltak må settes inn dette tiåret for å motvirke en katastrofal utvikling. I et så dystert perspektiv er det i det minste håpefullt at lokalt næringsliv går i riktig retning.