Humane, men ikke naive

Det er Norge på sitt beste når privatpersoner kaster seg i busser og biler for å hente flyktninger fra grensen til Ukraina. Det er sterkt å lese om privatpersoner som åpner dørene til sine private hjem for å huse kvinner og barn som flykter fra Vladimir Putins barbariske angrep på et fredelig naboland. Bare i Stavanger er det nesten 300 som åpner hjemmene sine, og det er all grunn til å gi dem honnør.

[ Nær 300 har tilbudt rom og boliger til flyktninger ]

I kriser vet vi at det alltid vil være noen med onde hensikter – kriminelle elementer som ser sitt snitt til å tjene penger på andres nød. Det kan være menneskesmuglere og det kan være personer som vil utnytte flyktninger på andre måter. Derfor kan det være klokt av regjeringen å sette opp luftbru, slik at transport av flyktninger kan skje på en kontrollert måte. Likevel; offentlig kontroll og privat innsats må balanseres. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har gjentatt sin advarsel mot at privatpersoner henter flyktninger, men da overser hun samtidig at krigen har vart i en måned og at katastrofen utspiller seg nå. Mens regjeringen har vært bakpå har private reagert raskt. Det vil alltid være et behov for planlegging under kriser, men mens det planlegges må det også handles. Dét har regjeringen hatt problemer med å innse.

Kriseplanen Jonas Gahr Støre la fram for Stortinget fredag inneholder 3,5 milliarder kroner og mulighetene for å ta imot 100.000 ukrainske flyktninger. Regjeringen har allerede sagt at de vil hente 2500 flyktninger fra Moldova til Norge og 550 ukrainere med behov for sykehusbehandling og deres pårørende. Støre legger også opp til en styrking av Forsvaret, som ut fra dagens situasjon er høyst nødvendig.

I dette bildet er det nødvendig med et sterkt samspill mellom stat, kommuner og frivillige krefter – enten de består av organisasjoner eller privatpersoner. Det offentlige kan ikke – som de har vist siden 24. februar – planlegge for alt, og det er der frivilligheten spiller en så sterk rolle. I et slikt bilde er det viktig å legge inn noen sjekkpunkter for å motvirke utnyttelse og overgrep. Flyktningene fra Ukraina er i all hovedsak kvinner og barn, som er ekstra sårbare fordi menn mellom 18 og 60 år er pålagt å bli igjen i hjemlandet for å slåss. Regjeringens appell og støtte til private som vil huse flyktninger er bra og humant, men samtidig naivt. Partier som SV, Venstre og Høyre foreslår å kreve politiattest fra privatpersoner som tar inn flyktninger for å få bedre kontroll – et forslag regjeringen bør ta til seg.