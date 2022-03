Transport-kritisk

Skyhøye drivstoffpriser er en av de mange konsekvensene av Vladimir Putins angrep på Ukraina. Nå har riktig nok oljeprisen dempet seg noe og gått ned til 102 dollar fatet onsdag formiddag, men pumpeprisen for bensin og diesel ligger fremdeles på 23–24 kroner literen. Nivået er ekstremt og et utslag av en krig som kommer på toppen av en allerede godt etablert energikrise. Ekstreme tider krever ekstreme tiltak – og et slikt tiltak er å skru ned avgiftene så lenge det er nødvendig.

[ 24 kroner literen ]

Høye avgifter på drivstoff er riktig som et redskap for å vri transport fra fossil til fossilfri transport. Dette er en del av Norges klimaforpliktelser, og bifalles med noen unntak av alle partier. Drivstoffprisene vi opplever nå er ikke en del av en grønt skifte-debatt, men en angrepskrig der olje og gass er viktige elementer. Flere lands sanksjoner mot russisk olje og gass – som sikrer Putins krigskasse inntekter – driver nødvendigvis prisene opp.

Konsekvensene merkes for privatpersoner som er avhengige av fossil transport, men hovedbekymringen må gjelde transportbransjen. I en ideell verden burde transport av gods og varer ha skjedd med batteridrevne lastebiler, el-skip og tog, men der er vi ikke. Enn så lenge gjør transportbransjen sin viktige jobb med de redskapene den har tilgjengelig, og det er i hovedsak lastebiler med diesel på tanken. Når den erfarne transportøren Kjell Haugland, eier av og daglig leder i Ørland Transport, slår alarm på vegne av bransjen, er det verdt å lytte. For Hauglands firma vil drivstoffutgiftene øke med 74 (!) millioner kroner i år hvis prisene holder seg på dagens nivå. Det er innlysende at andre og mindre transportfirmaer risikerer å gå over ende.

Det er spørsmål om kort tid før de skyhøye transportkostnadene veltes over på butikkjeder og andre som mottar gods og varer, som igjen vil sende regningen nedover bordet til vanlige forbrukere. Koronapandemien har allerede ført til globale transportproblemer og knapphet på en del varer med økte priser som en følge. Nå har Europa fått en krig oppå alle de andre krisene, med prispress, inflasjon, høyere lånerenter og lavere kjøpekraft som konsekvenser for hverdagsøkonomien for folk flest.

Vanlige folk har figurert i regjeringens slagord, og de siste dagene er Sp blitt plaget med valgkamp-sitater om hvor uaktuelt det var å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. Regjeringen skal selvsagt få tid på seg til å regne der den er samlet til budsjettkonferanse, men det er en tanke påfallende at Sverige allerede har lansert en drivstoffpakke der avgiften kuttes, reisefradragsordning utvides og kontantstøtte gis til bileierne.