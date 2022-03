Flukten fra Hurdalsplattformen

Politiske utspill kommer aldri ut av ingenting hvis det er en sentral politiker som står bak. Da Senterpartiets finanspolitiske talsperson lot seg intervjue av Klassekampen om at planene om elektrifisering av sokkelen burde revurderes i lys av energikrisen, var det egentlig bare snakk om å telle timer før det kom et såkalt opprør fra fylkespartiene. Fredag rapporterte Aftenposten at Sps fylkesledere i Rogaland, Akershus, Østfold, Møre og Romsdal, Hordaland og Finnmark alle har uttalt støtte til Sigbjørn Gjelsviks utsagn. «I første omgang betyr det å sette alle videre planer om elektrifisering av sokkelen på vent. Om vi nå mister viktige industribedrifter på grunn av høye strømpriser, kommer de kanskje aldri tilbake igjen.» Slik produseres populistisk politikk.

[ Ministeren mot strømmen ]

Senterpartiet vet selvsagt hva de gjør når en av partiets fremste utenfor regjeringsapparatet uttaler seg helt motsatt av regjeringens politikk. Fremskrittspartiet utviklet denne formen for dobbeltkommunikasjon bortimot som en kunstform når de følte behov for å markere sine primærstandpunkter mens de satt i regjering med Kristelig Folkeparti og Venstre. Nå er det Sp som taler med to politiske tunger, eller kanskje ikke helt? Finansminister Trygve Slagsvold Vedum snakker seg bort fra vanskelige spørsmål, mens Sigbjørn Gjelsvik snakker mot den politikken Ap og Sp har nedfelt i Hurdalsplattformen.

Ved siden av forsøket på å stenge ned Hurdalsplattformen, bør Sps indre opposisjon svare på hva alternativene er til elektrifisering av oljeplattformer. Å drive rigger med strøm i stedet for gass, er blant Norges viktigste tiltak for å nå målet om klimagasskutt på 50 prosent innen 2030. Selvsagt står innvendingene mot elektrifisering i kø. Ett av dem er at det er forbrenningen av petroleum som er den store CO2-synderen, et annet ofte brukt argument er hensynet til kraftkrevende industri. SV er også for elektrifisering av sokkelen, men har gått inn for å hente strømmen fra havvind. På motsatt fløy, nærmere bestemt i Høyre, har John Peter Hernes frontet fylkeslagets ønske om å ta en ny gjennomgang av elektrifiseringen. Her ligger det også en vesentlig forskjell mellom Høyres sindige krav om gjennomgang og Sps og andre partiers forslag om stans av elektrifisering. I en gjennomgang vil nødvendigvis det avgjørende spørsmålet komme opp, nemlig hvordan Norge skal nå sine klimamål uten elektrifisering av sokkelen. Høyres landsmøte kan få et interessant lokaloppgjør mellom John Peter Hernes og Tina Bru.

Det er tungt å stå for et langsiktig klimamål, samtidig som krig i Ukraina driver opp olje- og gassprisene og lite vind og lite regn i perioder bremser fornybar strømproduksjon. At Senterpartiet sliter på gallupene etter å ha blitt truffet av realitetene, er så sin sak, men forsøket på å rømme fra Hurdalsplattformen er lite troverdig.