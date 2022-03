Å hoppe etter Hadia

Søndag trakk Hadia Tajik den fornuftige slutningen det var å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Graderingen mellom manglende tillit som statsråd og full tillit som nestleder, understreket Tajiks mangel på forståelse for alvoret i pendler- og skattesaken. Sakene i seg selv og håndteringen har vært en skuffelse for alle som har vært imponert over Hadia Tajiks evner. Som debattant er hun Aps beste, og som arbeidsminister har hun levert fra første dag.

[ Hadia Tajik trekker seg som nestleder i Ap ]

Forhåpentligvis greier Hadia Tajik å foreta en omstart, selv om spesielt fallet fra å være et potensiell statsministerkandidat til menig stortingspolitiker er brutalt. I mellomtiden må flere deler av Ap bruke tid på selvgransking. Hvorfor er prosessen med bakgrunnssjekk så svak at Tajiks pendlerbolighistorie ikke ble avdekket av Ap internt før utnevnelsen som statsråd? Historiene om hvor brutal «vetting» av statsrådskandidater kan være er mange, men her har Aps organisasjonsapparat ikke gjort jobben. Mangler Ap folk som er tøffe nok til å ta tak i egne stjernespillere?

Hver for seg og på høyst ulike måter har Aps to stjerner det siste tiåret – Trond Giske og Hadia Tajik – kjørt karrierene sine i grøften. Her er et sammenlignende politisk spørsmål: Hvem er fremst i arverekken etter Erna Solberg? Tina Bru og Henrik Asheim er de åpenbare. Hvem er fremst i arverekken etter Jonas Gahr Støre? Det er få som tror Bjørnar Skjæran blir Aps neste partileder og statsministerkandidat.

Over til Rogaland. Med Marte Mjøs Persen-overgang fra olje og energi til arbeid og inkludering og Terje Aasland på vei over som olje- og energiminister, får næringslivstopper lokalt flere grunner til å fyre seg opp over manglende rogalandsk representasjon i regjeringen. For få uker siden ble det satt ned en energikommisjon uten en eneste representant fra oljefylket som nå kaller seg energifylket.

Paradoksalt nok greier regjeringen å bli rogalandsfri i en periode der samtlige byer i fylket har en ordfører fra Ap. Odd Stangeland i Eigersund, Stanley Wirak i Sandnes, Kari Nessa Nordtun i Stavanger og Arne-Christian Mohn i Haugesund har tatt den lokale makten i et vanligvis blått fylke – som på toppen av alt har Marianne Chesak som fylkesordfører. Det lokalpolitiske grunnlaget er med andre ord godt, også fordi ordførermakt gir lokalpartiene arenaer for rådgivere og politikere som vil opp og fram.

For Rogaland Aps del er gjerne mangelen på profiler i stortingsgruppen – sett bort ifra Tajik – et problem når forklaringer på fraværet av statsråder i regjeringen skal diskuteres. Fra å være Aps utdanningspolitiske talsperson er Torstein Tvedt Solberg plassert i den uspennende familie- og kulturkomiteen, Tove Elise Madland fra Vindafjord har ikke markert seg – og en lovende politiker som Tom Kalsås er tilbake i Rogaland etter å ha vært vara for Tajik.