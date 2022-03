2022 og Norges utenforskap

Det er en tid for alt. Det har vært en tid for venstresiden å være imot Nato og EU ut fra reflekser om at USA er imperialistisk og Brussel en trussel mot norsk sjøråderett. Med bakgrunn i et stortingsvedtak i 1959 har Norge med vår store produksjon av militære våpen ikke forsynt land i krig. Siden 2. verdenskrig har Vest-Tyskland/Tyskland av kjente grunner verken sendt våpen eller soldater til andre land. Siden 24. februar har SV – et parti som er tuftet på Nato-motstand – hatt profilerte politikere som både er for å sende norske våpen til Ukraina og åpner for å revurdere synet på norsk Nato-medlemskap. SV-leder Audun Lysbakken og Stavanger SVs fremste politiker, Eirik Faret Sakariassen, har støttet forsendelsen av våpen fra Norge til Ukraina.

[ Dette er vår måte å bidra på ]

Mange har tatt feil om Vladimir Putins intensjoner, men de neste debattene dreier seg ikke om hvem som hadde rett eller tok feil om Russland før forrige torsdag. De neste debattene må dreie seg om hvordan et helt nytt verdensbilde skaper helt ny politikk. I våre nøytrale naboland Sverige og Finland er det debatt i emning om Nato-medlemskap. I Norge bør det nye verdensbildet danne grunnlaget for en ny debatt om EU-medlemskap.

EUs mangel på en samordnet forsvars- og sikkerhetspolitikk har vært en av unionens mange mangler. Donald Trumps isolasjonisme og forakt for internasjonalt samarbeid var en vekker for EU, men med en dreven utenrikspolitiker som Joe Biden i Det hvite hus har EU fått spille en sentral rolle i konflikten. Biden har klokelig latt USA stå på avstand for ikke å trappe opp konflikten, mens kommisjonspresident Ursula von der Leyen får EU til å framstå som en enhet både når det kommer til sikkerhet og sanksjoner. Det er ikke minst oppsiktsvekkende siden medlemsland som Polen og Ungarn har utviklet seg i illiberal retning de siste årene.

EU kan kritiseres for mye, og det gjør vi jo gjerne ut fra vårt norske hybridmedlemskap via EØS der vi implementerer alt som kommer fra Brussel uten å sitte ved forhandlingsbordet. Det overordnede poenget er at et lite land som Norge er best tjent med en regelbundet verden der vi holder oss med store venner. Nato-medlemskapet har gjort Norge vestvendt og USA-tro. Et norsk EU-medlemskap vil gjøre oss litt mindre avhengig av et USA som kan komme til å gjenvelge Donald Trump eller noe enda verre i 2024.

Krigen i Ukraina har på noen dager skapet et sikkerhets- og forsvarspolitisk paradigmeskifte i Europa. EU-diskusjonen i 1994 kom i kjølvannet av Berlinmurens fall og Sovjetunionens oppløsning. 2022 har de samme dimensjonene. Sammen med behovet for å handle sammen i en av de andre store krisene i vår tid – klimakrisen – er det nødvendig å ta en ny EU-debatt nå.