Krig og russer-hets

Etter krigens første uke er det fremdeles vanskelig for oss voksne å begripe ondskapen og irrasjonaliteten som ligger bak den russiske invasjonen av Ukraina. Når vi voksne sliter med å sette ord på krigen mot et fredelig land – som i likhet med Norge har grense mot Russland – bør vi tenke over hvordan barn håndterer flommen av grusomme nyheter. Voksne har noen lag med erfaringer og kunnskaper som kan bidra til å skape kontekst, og i usikre tider som dette er det et åpenbart voksenansvar å skaffe seg god informasjon slik at barn og ungdommer kan få gode forklaringer om hva som skjer i Ukraina.

[ Russiske barn i Norge hetses for krigen i Ukraina ]

Redsel, usikkerhet og frykten for å stå alene fører til en oss mot dem-tankegang som igjen kan føre til at voksne slenger negative kommentarer om russere, som barn kan plukke opp og bruke i mobbing av barn med russisk bakgrunn. Det bor om lag 4000 personer født i Norge med russiske foreldre, mens drøyt 18.000 har ifølge Statistisk sentralbyrå innvandret hit fra Russland. Det skal være unødvendig å understreke, men ingen av disse personene har ansvaret for å invadere Ukraina. Russisk-ættede barn i norske skolegårder har like lite ansvar for krig som norske barn. Dét ansvaret sitter i Kreml hos Vladimir Putin og hans krets. «Verken russiske barn i Norge eller russere flest har skyld for krigen som nå utspiller seg. Ingen ungdommer her til lands skal klandres på nett for hva voksne personer velger å gjøre», som Monica Sydgård i Redd Barna sier det til Dagsavisen.

Fra store deler av landet har Redd Barna fått rapporter om hets av russere, og det er grunn til å frykte enda mer når skolene er i gang igjen etter vinterferien. Mens russere flest føler skam over det som skjer i Ukraina, bør de som ikke skjelner mellom et autoritært regimes ugjerninger og vanlige folk ta seg en god runde i skammekroken. NRK har skrevet om en 17 år gammel jente i Molde som har fått hatmeldinger fra hele landet fordi hun er halvt russisk, og hun har fjernet det russiske mellomnavnet sitt fra sosiale medier for å unngå enda mer hets.

I støttedemonstrasjoner i Stavanger og Sandnes har russere og ukrainere stått side om side i protest mot Putins vanvidd av en invasjon. Det er denne realiteten voksne – foreldre, lærere og andre fornuftige voksenpersoner som omgås barn og ungdom – må peke på. Vi voksne har et ansvar for å oppdage oss og forklare hva som skjer, og ikke minst har vi et ansvar for ikke å slenge bemerkninger som i neste runde kan plukkes opp av barn de er sammen med.