Tajik i trøbbel

Som arbeids- og inkluderingsminister er Hadia Tajik satt til å gjøre regjeringens viktigste jobb. Mens Støre styrer det hele, Vedum sliter med rolleforståelsen som finansminister og flere statsråder ser ut til å ha fått sjokk over å sitte i regjering, har Tajik holdt stø kurs. Hennes oppgave har vært tydelig; å rydde opp etter åtte års borgerlig styre der arbeidslivet er blitt utfordret. Hadia Tajik laget seg en liste over oppgaver hun gjøv løs på så snart hun hadde hengt fra seg kåpen på statsrådskontoret: Krav til alle offentlige anskaffelser, faste og hele stillinger, kamp mot løsarbeidersamfunnet, trygge jobber i et organisert arbeidsliv, for å nevne noe.

[ Hadia Tajik med selvkritikk ]

Det har vært litt for lett å peke på statsråder som har virket mistilpass både i Stortinget og i møte med journalister, men om det er én som har vært på jobb fra første øyeblikk så er det Hadia Tajik. Hennes politiske ansvarsområde utgjør hovedskillet mellom Støre-regjeringen og Solberg-regjeringen, mellom sosialdemokrati og nyliberalisme. At LO har fått en arbeidsminister som de har grunn til å være godt fornøyd med, gjør tillitsfallet desto større. Når LOs tre fremste – LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundet-leder Mette Nord og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum – går ut samlet i VG og krever kortene på bordet – da er det alvor. Langt alvorligere enn da ledende Ap-politikere i Rogaland gjemte seg for spørsmål om Hadia Tajiks bruk av pendlerbolig da hun som 23-åring ble politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen.

Den røde tråden i VG-intervjuet med LO-toppene er at fakta må fram, noe som understreker hvor langt Tajik har snakket seg inn i vanskeligheter. I ettertid er det åpenbart at innholdet i den da da upubliserte Aftenposten-artikkelen hun angrep i et Facebook-innlegg, var en bagatell. De fleste forstår at en profilert politiker som har opplevd trusler i årevis, må ha en midlertidig løsning når hennes egen leilighet ligger ute til salg i full offentlighet. Om Tajiks angrep var et røykteppe og rådgiver-spinn over den langt verre VG-avsløringen om skattefri pendlerbolig da hun var 23, ettersending av leiekontrakt i forsøk på å dokumentere boligutgifter i Rogaland i en leilighet hun aldri bodde i, er en diskusjon for seg selv.

Alvoret ligger i det Jørn Eggum sier om at det er opp til Tajik selv å opprette tilliten. «Om det kommer god dokumentasjon på reell pendling og utgifter har jeg ingen problemer med at hun fortsetter, hun har levert god politikk, det er ikke det som er utfordringen», sier Eggum i VG-intervjuet. Det er nettopp de faktiske forholdene rundt leiekontrakt, «kvitteringer hun ikke har i en skoeske under sengen» og forklaringer om at hun bare var 23 år da historien fant sted, Hadia Tajik har taklet på en lite troverdig måte. Hadia Tajiks rolle som politisk ansvarlig for NAV og arbeidslivet henger i en veldig tynn tråd.