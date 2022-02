Krigen og flyktningene

I flere måneder – eller kanskje siden Russlands annektering av Krim-halvøya – har verden fryktet en russisk invasjon av Ukraina. Som en katastrofefilm er scene etter scene bygd opp til et grufullt klimaks der Vladimir Putin sender sine soldater inn i et naboland. Mye er uklart etter at russiske tropper invaderte Ukraina fra flere kanter natt til torsdag. Putins løgnaktighet er velkjent og russerne har siden Sovjetunionens tidlige dager behersket propaganda bedre enn de fleste, men én ting er et sikkert utfall av krigføringen – og det er at sivilbefolkningen blir taperne.

[ Russland har startet invasjonen av Ukraina ]

Torsdag formiddag kom det meldinger om at ukrainere flykter fra hovedstaden Kyiv og Kharkiv, og det skal svært lite fantasi til for å se at en ny flyktningkrise er på trappene. Hvis russerne angriper millionbyen Kyiv med full kraft vil det sende hundretusener vestover – som en naturlig, men tragisk konsekvens av krig. Og hvis det er noe historien har lært oss jevnlig siden 2. verdenskrig så er det at konsekvensene av angrep, borgerkriger, invasjoner, intervensjoner og alt annet som rammer en sivilbefolkning, før eller siden banker på vår dør.

Krisen i 2015 lærte Norge og Vest-Europa noe om hvor raskt en flyktningbølge slår inn. I Stavanger utløste bølgen sterk innsats både fra kommunalt og privat hold, og krisen understreket hvor viktig det er å ha en viss beredskap. Flyktninger med et annet språk, en annen kultur og en bagasje full av traumer, stiller krav til kompetanse. Å møte mennesker på flukt kan alle med et normalt nivå av empati og solidaritet bidra med, men det kreves formelle kunnskaper i tillegg for å rigge opp et mottaksapparat.

I skyggen av dramaet i Ukraina blir det forstemmende å lese at Stavanger kommunes tiltak for mindreårige flyktninger, EMbo Basen, vurderes nedlagt innen utgangen av 2022, som RA omtaler. Nedleggelsen framgår av handlings- og økonomiplanen som ble vedtatt like før jul, slik at Ukraina naturligvis ikke har preget premissene. Det heter i vedtaket at en ny politisk vurdering skal gjøres før nedleggelsen, og her forventes det at flertallspartiene evner å se det internasjonale i det lokale. EMbo Basen kommer i tillegg til botiltak for mindreårige flyktninger, og gjør en viktig jobb for unge som trenger hjelp til jobbsøking, leksehjelp og praktiske råd og støtte i et nytt og fremmed land.

Vedtaket bunner i at det kommer for få mindreårige flyktninger, men det som var verdenssituasjonen da budsjettet ble vedtatt før jul, er i dramatisk endring. Med en europeisk krig på gang er det meningsløst å nedlegge et tilbud som bør være en del av Stavangers beredskap før en ny flyktningbølge kan komme.