Har Høyre funnet Sissel-effekten?

I en partimåling i slutten av november var oppslutningen om Arbeiderpartiet så stor – 32,3 prosent – at det ble snakket om en Kari-effekt. Ting tydet på at ordfører Kari Nessa Nordtun greide å samle venstreside-velgerne som er opptatt av ulikhet, samtidig som hun drog med seg de mer sentrum-høyre-orienterte lillavelgerne. Nå kan det se ut som om Sissel-effekten – oppkalt etter Stavanger Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal – har tatt over. En fersk meningsmåling sender Høyre opp til 33,9 prosent, eller pluss 10,8 prosentpoeng siden 2019-valget. Ap synker derimot fra 25,4 i det forrige lokalvalget til 21,8 prosent. Hvis målingen hadde vært et valgresultat måtte Kari Nessa Nordtun ha levert fra seg ordførerkjedet til Sissel Knutsen Hegdal.

I Stavanger har Høyre og Arbeiderpartiet gjort det til en vane å bestille meningsmålinger med noen måneders mellomrom. Selv om målingene er kjøpt av partiene, gjennomføres de på ordinært vis av byråer som gjør den samme jobben og følger de samme kriteriene enten det er et parti eller et mediehus som bestiller. Som i alle målinger skal det tas høyde for til dels store feilmarginer, vektingen av utvalgene kan spille en rolle, og svingninger på pluss-minus 3,9 prosent for Ap og pluss-minus 4,5 for Høyre må tas med når den Stavanger Høyre-bestilte valgmålingen leses. Bak tallene kan vi også se at Ap har en stor andel gjerdesitter-velgere fra forrige valg som nå er usikre, mens Høyre på sin side har en stor andel potensielle velgere som enten ikke stemte ved forrige valg, eller er usikre på hva de stemte.

Det er som kjent så lenge til neste kommunevalg at vi skal ha flere runder med spekulasjoner om det er Kari- eller Sissel-effekten som dominerer i Stavanger. Det er tunge, nasjonale effekter som også spiller inn i en lokal meningsmåling. Siden den Ap-kjøpte meningsmålingen før jul er regjeringen sendt til bunns på meningsmålingene etter å ha blitt truffet av flere kriser samtidig. Skyhøye strømpriser har slått direkte inn på folks oppfatning av Støre-regjeringen, som til tross for flere runder med krisepakker blir møtt med stor misnøye. At både Stoltenberg- og Solberg-regjeringene – sistnevnte med energiministre fra Frp – har stått for en politikk som bidrar til økte priser, hjelper ikke dagens regjering. På toppen av det hele kom omikron-tiltakene i midten av desember, som ble møtt med alt annet enn dugnadsvilje av en pandemitrøtt befolkning.

De sprikende målingene peker uansett fram mot et jevnt 2023-valg, der ordførerduellen kan bli en thriller. Høyre lanserte Sissel Knutsen Hegdal som ordførerkandidat i fjor høst, åpenbart for å bruke tiden til å gjøre henne kjent for velgerne. Oppturen skyldes nok mer en negativ Jonas-effekt enn en Sissel-effekt, men med et FNB uten velgere og et Sp på retur, kan Ap få en stri jobb med å beholde ordførerstolen.

