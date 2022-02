Skal raben rives nå igjen?

«Riv raben» har vært det stavangerske uttrykket for å jevne med jorden alt som er gammelt, stygt og står i veien for utviklingen. Beklageligvis må tiår på tiår med kamp for å bevare Stavangers store særegenhet – de 8000 trehusene i de sentrumsnære strøkene Eiganes, Våland, Kampen og Storhaug – tas igjen og igjen. På mandagens kommunestyremøte slo trehusriverne i Folkets Parti, Fremskrittspartiet seg sammen med nok meningsfeller i Arbeiderpartiet og Høyre til å få vedtatt at to trehus i Spilderhauggata kan rives. Der skal det komme hotell- og næringsprosjekt.

Det er en diskusjon for seg hvorvidt Stavanger har bruk for flere vidløftige hotellprosjekter. Det ligger allerede et hull i Tanke Svilands gate som skulle vært fylt med hotell, og ved kaien i Bjergsted var det knapt grenser for Petter Stordalens hotellplaner for noen år tilbake. Etter koronapandemien er det tydeligvis hotellbygging vi skal leve av. En bransje som som kjent ligger nede og trolig trenger flere år på å bygge seg opp igjen, skal med andre ord være det førende argumentet for at Stavangers politiske flertall ignorerer retningslinjene for Trehusbyen som ble vedtatt i 2003. – «Trehusbyen er noe som noen har funnet på», sa Mats Danielsen ifølge Aftenbladet. Nettopp. Å bygge trehus i Stavanger ble funnet på fordi tre var det billigste materialet, fordi tilgangen på tømmer fra Ryfylke var stor, fordi ryfylkinger som flyttet til byen gjerne tok med seg husene sine og fordi fraværet av bybranner har skapt den sammenhengende trehusbyen. Blant annet.

Rivingsglade politikere som Mats Danielsen (Frp) og Frode Myrhol (Folkets Parti) viser gjerne til forfall på husene som står i veien for utviklingen, åpenbart uten tanke for at det er en grei sak for en eiendomsutvikler å kjøpe opp hus, la dem forfalle for deretter å kreve at så stygge hus må fjernes. Denne riv raben-tankegangen var på moten like etter 2. verdenskrig, da det ble lagt fram en saneringsplan for store deler av trehusbebyggelsen i sentrum. Klubbgatas forretningsbygg ble reist på slike rivingstomter, og lokalhistorisk interesserte vet også at det måtte en ildsjel som Einar Hedén til for å hindre at riv raben-tilhengerne fjernet det som i dag er Gamle Stavanger.

Det er fremdeles om lag 8000 hus igjen i Trehusbyen hvis det rives to i Spilderhauggata – problemet er at tankegangen om at noen trehus fra eller til-tankegangen skaper presedens. I stedet for at eiendomsutviklerne pålegges å integrere trehusene i sine prosjekter, har de samme eiendomsutviklerne nå fått politisk velsignelse til å bruke minste motstands vei – nemlig å «riva raben».