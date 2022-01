Kultur i korona-trøbbel

Regjeringen slipper litt opp på smitteverntiltakene, men Norge er langt unna karnevalet som brøt ut da Solberg-regjeringen slapp det hele løs 25. september. Det går ikke an å danse i Fargegata, men det er i hvert fall mulig å kjøpe seg en halvliter ved et bord før klokken 23.00. Serveringsbransjen er omsider blitt hørt. Det voldsomme og neppe så forholdsmessige tiltaket det var å stenge helt ned i midten av desember, er blitt erstattet av et tiltak som kan bidra til at flere puber og restauranter kan overleve. Andre vil fortsette å slite etter at regjeringen la fram sine nye tiltak torsdag kveld.

[ Lokale artister er lei av avlysninger ]

Fredag skrev RA om frustrerte kulturarbeidere i Stavanger. Både Elle Melle-frontfiguren Odd Erik Ognedal og artisten Tone Salomonsen er leie av utallige avlysninger – som selv med mulige støtteordninger går ut over økonomien i hele den næringskjeden kulturlivet utgjør. Flere fra kulturlivet har i likhet med Ognedal etterlyst et større trykk og mer oppmerksomhet rundt kulturlivets korona-trøbbel fra kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). Abid Rajas innsats som kulturminister var oppe til diskusjon en del ganger, men Venstre-politikeren sørget i det minste for at kultur og korona så å si hele tiden var høyt oppe på dagsordenen. Serveringsbransjen er åpenbart bedre på lobbyvirksomhet enn kulturbransjen.

Forholdsmessigheten var et ankepunkt da regjeringen dro til med full skjenkestopp midt i den beste julebordsesongen. Forholdsmessigheten er også en innvending når regjeringen setter grensen ved 200 publikummere i salen. 200 mennesker som sjablong slår tilfeldig ut og skiller ikke mellom konsertsaler, ishockeyhaller eller jazzklubber. Stavanger konserthus’ sal for klassisk musikk, Fartein Valen, har en kapasitet på 1500 publikummere og kan uten problem få inn flere enn 200 og samtidig sørge for forsvarlig avstand. Med 4250 seter i DNB Arena har Oilers enda større muligheter for å slippe inn tilskuere på en måte som tar hensyn til smittevernet.

Omikron-varianten smitter langt fortere enn forgjengerne, men når alt tyder på at faren for helsen til en vaksinert befolkning er sterkt redusert og innleggelser på sykehusene går ned, da må tiltakene framstå som mer forståelige.