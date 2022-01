Koronapass? Ja takk

I det ekstraordinære formannskapsmøtet nyttårsaften brukte Stavangers fremste politikere makten sin på en klok måte. De sa enstemmig nei til rødt nivå på skoler og i barnehager, samtidig som Aps gruppeleder Dag Mossige luftet muligheten for koronapass i Stavanger. At Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal vender tommelen opp for initiativet er gledelig.

[ Innfører ikke rødt nivå på skolene ]

Med pandemi i snart to år blir de kritiske spørsmålene til både fagfolk og politikere tøffere og forståelsen for drakoniske tiltak lavere. Det er ventet at omikron-smitten vil nå en topp når hverdagen er tilbake nå i begynnelsen av januar, men samtidig som tredjedosene settes ser vi at mutanten gjør langt mer begrenset skade enn det forgjengerne gjorde i en uvaksinert befolkning. Det viktigste ordet som brukes når politikerne skal vedta smitteverntiltak, er «forholdsmessighet».

Harmonerer dagens tiltak som i praksis er nedstenging av serverings- og reiselivsbransjene, med skadene omikron kan påføre befolkningen? Det kan være mye fornuft i å ta på munnbindet når en reiser med buss, men henger total skjenkestopp på greip? Er det restauranter som kan servere øl eller vin til måltider til gjester som sitter ved tildelte bord? Det er forskjell på fullt frislipp og karnevalstilstander som vi så 25. september, og bordservering. Denne mangelen på forholdsmessighet kan knekke mange restauranter, puber og barer, jage flinke folk ut av bransjen og ikke minst frata mange viktige møteplasser.

Tiltakene regjeringen iverksatte før jul virket lett paniske og lite forholdsmessige. Nå er situasjonen den at det store flertallet av befolkningen er vaksinert, men lever under strenge smitteverntiltak fordi det er en andel av innbyggerne som ikke har vaksinert seg. Rogaland topper statistikken over uvaksinerte med 9,6 prosent av innbyggerne over 16 år, og utover å ha forståelse for at det er noen som ikke kan ta vaksinen av medisinske grunner, er dette tallet et godt argument for å se nærmere på koronapass. Hensynet til folks jobber og næringslivet, er gode argumenter for en forskjellsbehandling mellom vaksinerte og uvaksinerte.

Tidslinjen tyder på behov for avklaring etter at omikron kom på banen. 19. november sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at kommunene kan ta i bruk ordningen om de vil, og en forskrift kom på plass. 1. desember meldte NTB at forskriften var på plass, men så sa Helsedirektoratet nei 9. desember, før NTB 15. desember meldte at regjeringen er «avventende til koronapass», men at en innføring krever lovendring. Like før jul sa Kjerkol at lovforslaget sendes på høring over nyttår. Regjeringen Støre har vært utydelig om koronapass, og forhåpentligvis kan initiativet fra Stavanger gi resultater.