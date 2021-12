Svaret? Vaksiner

Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen og raseriet i hotell- og utelivsbedriftene og kulturlivet – bransjer som lever av å la folk møte hverandre fysisk. Mange flinke kokker og servitører har forlatt en usikker bransje, eller rett og slett reist hjem til sine respektive hjemland. Denne høsten er blitt brukt til gjenåpning og nyrekruttering – helt til gitteret gikk ned igjen.

Smitteverntiltakene i form av stengt alkoholservering er ansett som forholdsmessig for å unngå for mange fysiske møter, som igjen baserer seg på at vi ennå ikke vet nok om omikron-varianten. Omikron er mer smittsom enn delta, den er trolig mindre farlig, men før helsemyndighetene er sikre iverksettes de strengeste tiltakene Norge har sett siden mars 2020. Risikoen for at helsevesenet knekker sammen med 50 til 200 innleggelser hver dag, kan ingen ansvarlig politiker ta.

[ Dette er koronaordningene og tiltakene ]

Statsminister Jonas Gahr Støre var rask med å nevne det viktigste tiltaket av alle på pressekonferansen mandag kveld, og det er vaksine. Forsvaret og apotekene skal hjelpe til med vaksinering i kommunene, intervallet mellom andre og tredje dose er redusert til 4,5 måneder og det sendes ut flere vaksiner slik at alle over 45 år kan få det tredje stikket innen utgangen av januar.

Det er ingen vaksinetvang i et liberalt samfunn som Norge, og det vil alltid være personer som av medisinske årsaker verken kan eller bør vaksinere seg. Å beskytte denne gruppen er en grunn i seg selv til at vi som kan vaksinere oss vaksinerer oss, men fremdeles er det uforståelig mange som lar være. Med 70,2 prosent fullvaksinerte (over 12 år) i Stavanger, 67,7 prosent i Sandnes og 69 prosent i Rogaland under ett, går det fremdeles tusenvis der ute som er uvaksinerte. 15.000 mellom 40 og 65 år har ikke tatt vaksinen, 30.000, mellom 18 og 40 i Helse Stavangers nedslagsområde på 370.000 innbyggere er ifølge Aftenbladet uvaksinerte. Til samme avis legger smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ett av de sentrale antivaksine-argumentene dødt. – Hadde vaksinen vært farlig, hadde vi visst det nå, sier Kleppe.

Det mye brukte «jeg er ung og frisk-argumentet» er heller ikke holdbart. Unge personer uten underliggende sykdommer kan også bli alvorlig syke av korona, og det er en kjensgjerning at uvaksinerte er større smittespredere enn de vaksinerte. Å komme i kontakt med de uvaksinerte må være en av kommunenes viktigste oppgaver framover. Om det er enkelte innvandrergrupper som peker seg ut fordi de ikke er godt nok informerte eller er opphengt i konspirasjonsteorier, må kommunene sørge for å komme i tett kontakt, gjerne via helsepersonell som har tillit gjennom kjennskap til språk og kultur.