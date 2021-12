Parkering på Nytorget 2.0

Enkelte politiske debatter går i loop. Nytorget er en slik debatt. Etter at Pedersgata svingte seg opp til å bli en av Norges mest interessante matgater og Nytorget og Metropolis viser hvilke kulturelle potensial de har, skal inngangen til Stavangers østkant dynges ned av prosjekter. Mediebyen der NRK Rogaland og Aftenbladet blir de sentrale leietakerne og Hinna Park og Stavanger Utvikling KF er utbyggere, skal holde til i en bygning som fører til at det gamle og fullt funksjonelle politikammeret må rives. Det hele skal toppes med et parkeringsanlegg under det gamle kammeret. Parkeringsplasser og Nytorget – hørt det før?

Riving av en 60 år gammel bygning som er i god stand og bygging av hundrevis av parkeringsplasser kloss på Storhaugs smågater – bare disse momentene burde ha fått det til å skurre høylytt innad i flertallskoalisjonen. Miljøsidene ved et slikt prosjekt er neppe vektlagt, og iveren etter å rive for å bygge noe nytt – i dette tilfellet en bygning som vil dominere St. Petri-kirken – ser ikke ut til å telle for det sittende styret i Stavanger, med Miljøpartiet De Grønne som et uttrykt unntak.

Déjà vu-følelsen rundt parkering på Nytorget er sterk. I 2006 greide bystyret etter mye bråk å stanse byggingen av parkeringshall under Nytorget, et prosjekt som ville ha ført til flere års anleggsarbeid og brakklegging av strøket. I stedet har området blomstret – uten for mye politisk og byråkratisk innblanding. Som en del av arbeidet med å unngå at Nytorget ble gravd opp den gang for 15 år siden, utarbeidet Multiconsult en rapport for å se på mulighetene for å bygge fjellhall under Bergeland. Hvis det er slik at det ikke går an å bo eller jobbe i denne delen av Stavanger sentrum uten bil, kan fjellhall være et alternativ. En slik hall finnes for så vidt allerede i form av Sivilforsvarets gamle tilfluktsrom, som nå brukes til parkeringshall for hotellgjester og bedrifter i området.

Parkeringsanlegg med plass til 800 biler på Fiskepiren er skrinlagt av kostnadshensyn, og et slikt anlegg skulle ha erstattet dagens 500 p-plasser i det tidvis utskjelte anlegget på Jorenholmen. Hensynet til parkerende beboere i nærheten av Nytorget brukes som argument for å bygge under kammeret, men bilister med soneparkeringsplasser som forsvinner kan like gjerne parkere på Jorenholmen – få minutter unna. Et anlegg som stort sett bare er fullt under de verste trafikktoppene, bør ha kapasitet til å erstatte soneparkering. Stavanger sentrum er omringet av parkeringsanlegg med ledig kapasitet store deler av døgnet, og et svært underjordisk anlegg ser ut til å være Nytorget-parkeringsdebatten 2.0.