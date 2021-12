Sterk Ap-opptur

Meningsmålingen Sentio har utarbeidet for Stavanger Ap kan være et tegn på at det politiske fundamentet Kari Nessa Nordtun står på er i ferd med å bli tryggere. I lokalvalget 2019 var det Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) som fikk stor nok oppslutning til å bestemme ordførervalget. FNB vippet til enkeltes overraskelse til venstre i Stavanger, og inngikk politisk partnerskap med Ap, Sp, SV, Rødt og MDG. Fra å styre en så betent sak at regjeringen Solberg var i ferd med å sprekke før 2019-valget, er FNB krympet inn til det minimale. Miljøpartiet De Grønne sliter også etter at partiet floppet i stortingsvalget og havnet under sperregrensen. I den siste Stavanger-målingen halveres MDGs mandater til to. Partiets selvkritikk etter valget har ikke hjulpet MDG i oljehovedstaden, unnskyld, energihovedstaden.

[ Nesten 40 år siden Ap var større enn nå ]

Målinger skal alltid tas med noen klyper salt og en dose feilmarginer, men framgangen til Ap især og også Rødt og SV, er oppsiktsvekkende. Slik Sentio-målingen framstår beholder flertallspartiene 37 av 67 mandater i kommunestyret, selv uten FNB og med et redusert MDG. Aps byks på 6,9 prosentpoeng til 32,3 prosent er historisk sterk, mens Rødt tydeligvis greier seg fint uten Mímir Kristjánsson og øker fra 5,5 i 2019-valget til 6,5 prosent nå. SVs opptur er enda sterkere, der Eirik Faret Sakariassens lag kan glede seg over oppgang på 4,8 i 2019 til 7,2 prosent oppslutning i Sentio-målingen, og Sp hopper opp med 1,4 prosentpoeng til 6,2. Mens sentrumspartiene ligger noenlunde stabilt og Frp går tilbake, holder Høyre seg på et nivå som gir ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal et godt utgangspunkt. 27,1 prosent er 4 prosentpoeng framgang siden 2019-valget og likt med augustmålingen Sentio utførte for flertallspartiene.

Velgerne er mer opptatt av saker enn personer, gjentas det ofte. Flertallspartiene i Stavanger har gått til valg på at byen skal trekke til seg flere barnefamilier, og har iverksatt tiltak som gratis SFO og skolelunsj. Budsjettforslaget som skal vedtas på mandag er da også friskt i pengebruken, noe opposisjonspartiene kommer til å bruke for alt det er verdt. Statsviter Svein Erik Tuastad påpeker at Kari Nessa Nordtun har appellert til venstreside-velgere med saker som fattigdom og ulikhet, samtidig som hun er pragmatisk og også når sentrum-høyre-velgerne. Det er verdt å merke seg at Nordtun ser ut til å balansere et styre sammen med motsetninger som Rødt, MDG og FNB, samtidig som hun klokelig ser at hun som ordfører i en by som Stavanger må være dus med næringslivet. Nordtuns sceneskifter fra barnehage- til bedriftsbesøk ser ut til å skje i stor fart. Det er heller ingen ulempe at ordføreren – til tross for en ofte hard tone i Stavanger-politikken – nyter stor respekt i alle partier.