Opposisjon på bærtur

Den nye omikron-varianten gir inntrykk av at vi flytter tilbake til start. Det er på med munnbind, begrensninger på antall besøkende hjemme, restriksjoner på treningssentre og retur til hjemmekontorene for mange. Selve kronargumentet for å gjeninnføre så mange strenge tiltak er presset på helsevesenet. Kapasiteten på sykehusene og i kommunehelsetjenesten er så presset at vi risikerer å komme i en situasjon der pasienter risikerer at de ikke får pleien de trenger. Valget mellom noen uker med munnbind og en situasjon der leger må plukke ut pasienter som ikke kan få behandling, er enkelt. Vi som er friske må gjøre en innsats for de som er syke.

[ Julen 2021 blir særs krevende ]

Snart to år med koronapandemi har lært oss at smitteverntiltak er medisinske råd + politikk. Regjeringen på nasjonalt plan og ordførerne på lokalt plan bestemmer hva som er forholdsmessig å sette inn av tiltak fordi det er en politisk sak å se hele bildet, inkludert konsekvenser for økonomi, arbeidsliv og skole. I denne sammenhengen er det bortimot irrelevant å argumentere med at pandemien ikke må politiseres – noe som innebærer svenske tilstander der fagfolk har hatt all makt og politikerne lenge satt passive.

Ap må tåle at Erna Solberg som den fremste opposisjonspolitikeren, hakker løs og etterlyser regjeringens koronastrategi. Det er eksstatsministerens nye oppgave. Det som derimot tvitres fra Venstre-leder og tidligere kunnskapsminister Guri Melbys hånd, virker derimot historieløst. «Likevel er det som står igjen for meg etter dagens pressekonferanse at regjeringa virker uforberedt, og dermed greier de heller ikke å forberede folket. Jeg etterlyser en troverdig plan for hvordan vi skal leve med denne epidemien,» skrev Melby tirsdag kveld. Hva var det Melby ikke skjønte? Tiltakene iverksettes etter at omikron først ble oppdaget etter et julebord i Oslo 20. november. 26. november opplyser sørafrikanske eksperter at den nye mutanten er langt mer smittsom enn forgjengeren delta. Og først om 14 dager mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg at vi vet om hvor effektiv vaksinene er mot omikron og hvor syke de smittede blir. Mangelen på kunnskap om omikron gjør det også vanskelig å innføre koronapass fordi den nye mutanten ikke skiller særlig mellom vaksinerte og uvaksinerte.

Nettopp Guri Melby med sin vingling om eksamener i vår og regjeringen Solbergs nøling med tiltak mot importsmitte, har såpass med historisk bagasje at de bør opptre mindre høyt og mørkt i opposisjon. De kan for eksempel gå i seg selv og spørre om hvorfor sykehusene har så dårlig kapasitet og hvorfor det er for få intensivsykepleiere?