Slapseføre for Vestre

Det er mye den forrige regjeringen ikke skal ha ros for, men innsatsen for å stable et statlig klimainvesteringsfondet på beina fortjener en gyllen stjerne i boken. At fondet ble en del av en intern Venstre-kamp der Stavanger seiret over Bergen, er en del av historien, men ikke den viktigste. Poenget med fondet er at staten via et investeringsfond som Nysnø bruker muskler, kroner og vilje til å bruke penger på selskaper som på sikt kan kaste av seg både penger og bedre klima.

[ Vestre haster med å øke eksporten ]

Statlig investeringsfond høres ut som noe Arbeiderpartiet kunne ha opprettet sju av sju dager i uken. Større og sterkere statlig engasjement for å få fart på det grønne skiftet, er jo noe Ap har gått til valg på. Næringsminister Jan Christian Vestre vurderer til og med å opprett et statlig hydrogenselskap, og regjeringens wonderboy ser ikke ut til å ha problemer med å sette forstavelsen stat- foran store satsinger. Hva er det da Støre-regjeringen har imot Nysnø siden den foreslår å senke bevilgningen fra 900 millioner kroner til 500 millioner sammenlignet med det budsjettforslaget Erna Solberg la fram like før den borgerlige regjeringen gikk av?

I et intervju med Aftenbladet/E24 om Nysnø-kuttet viser næringsminister Vestre at han ikke bare er på dypt vann, det er et veritabelt slapseføre han stamper rundt i. Vestre vil bruke pengene der det gir størst effekt, men sier likevel at Nysnø leverer gode resultater. Vestre viser til at «investeringsbasen til det grønne skiftet» øker med 3 milliarder, selv med kuttet til Nysnø. At en politiker greier å få kutt til å høres ut som en gladsak, er ikke noe nytt. At Vestre behersker denne kunsten etter så få uker som næringsminister, er mer oppsiktsvekkende.

En regjering skal dømmes ut fra det den gjør, ikke flosklene som renner ut i et intervju eller i en politisk plattform. I så måte er det interessant å registrere at Ap i 2015 stemte imot ambisjonen om å gi Nysnø 20 milliarder kroner, og at de i sitt ferske budsjett-tillegg kutter bevilgningen til et klimainvesteringsfond de selv karakteriserer som vellykket.

Dette er politikk som ikke henger på greip. Er det iveren etter å kaste vrak på ett av den forrige regjeringens vellykkede klimagrep som tar overhånd? Er Venstre-stempelet på Nysnø plagsomt for Ap-Sp-regjeringen? Jan Christian Vestre har sørget for at forventningene til seg selv som næringsminister er skyhøye. Tempoet hans er ditto høyt, slik at det er grunn til å håpe at Nysnø-kuttet er begynnerfeil for en statsråd på opplæring.