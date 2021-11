Bremseløs koronafest?

25. september ble en 8. mai i moderne versjon. Smitteverntiltakene utløp klokken 16.00, det var nedtelling i Fargegata, flere tusen møtte opp på Torget for å høre på lokale artister synge ut mot koronaen og pandemiens uvesen. Nå er det enda flere etter pandemien-festligheter på gang. Stavanger kommune, Stavanger Symfoniorkester (SSO) og Stavanger sentrum AS går sammen om å gjøre 19. til 21. november til en festhelg – eller gjenoppdagelsesfest, som det også kalles.

[ Inviterer hele byen til fest ]

Det er vitterlig et behov for å gjenoppdage den gjenåpnede byen. Mange av oss er ute av sosial trening etter halvannet år der sosial avstand har vært det viktigste våpenet mot viruset. Andre igjen har følt den samme gleden over det normale livet som kyr som slippes ut på beite om våren. For folks mentale helse, for arbeidsplasser, næringslivet og skatteinntektene er det viktig at vi gjenoppdager den gjenåpnede byen.

Noe malurt må likevel puttes oppi de svingende seidler. Koronapandemien er ikke over. Torsdag morgen ble det rapportert om 50 nye koronasmittede på Nord-Jæren. Med tilstrekkelig mange som har fått begge vaksinedosene er det likevel trygt nok å droppe smitteverntiltakene, som ifølge loven skal være forholdsmessige. Myndighetene kan med andre ord ikke kreve bruk av munnbind eller andre restriksjoner for å være på den sikre siden. Det er de yngste som blir smittet – i Stavanger var halvparten av de 24 nye smittede mellom 10 og 19 år. Risikoen er at smitten kan spre seg til uvaksinerte middelaldrende og eldre som kan bli alvorlig syke. Det er altså gode grunner til at helsemyndighetene de siste dagene har understreket hvor viktig det er å ta vaksine og å bli hjemme ved sykdom.

Er det forsvarlig å invitere til fest så lenge pandemien er blant oss og det snakkes om en femte bølge? Det er gode grunner til å tro at lokale helsemyndigheter har diskutert og diskuterer dette dilemmaet hver dag, spesielt siden Stavanger kommune også engasjerer seg på arrangørsiden. Både forholdsmessigheten, at færre blir syke, men også at samfunnet må begynne å svinge igjen, er nok blant argumentene som er på bordet. Utfordringen er den samme som har vært der helt siden den gradvise gjenåpningen startet. Vi skal bruke byen, besøke puber, barer, spise på restaurantene, besøke kino og teater, se ishockey- og fotballkamper, men samtidig ha i tankene at bremsene plutselig må settes på.

Kommunikasjon i koronatider har ikke vært enkelt, spesielt siden budskapet må ha en dobbelthet i seg om å bruke byen, utestedene og kultur- og idrettslivet, men at man likevel ikke må koble ut kjensgjerningen det er at pandemien ikke er over.