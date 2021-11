Kultur på steroider

Den som følger Oslo avstand kan innbille seg at hovedstadens kulturliv går på steroider. Dagsrevy-innslagene om åpninger av kulturinstitusjoner i milliardklassen ser ut til å komme så tett at minglemusklene til de osloske politikerne blir satt på prøve. Nylig ble Munch-museet åpnet med en prislapp på 2,8 milliarder kroner hengende rundt knekken på toppen. Biblioteket Deichmanske Bjørvika kom på 3,1 milliarder, mens Nasjonalmuseets foreløpige pris er på 6,1 milliarder. Nasjonalmuseet åpner til sommeren, mens Operaen i Bjørvika kostet 4,2 milliarder kroner da den åpnet i 2008. For all del: Deichmanske er finansiert av kommunale Oslo-kroner, mens statens andel av Munch er på drøyt 600 millioner kroner.

En hovedstad må ha hovedstadsfunksjoner. Noen må huse et nasjonalmuseum, nasjonalgalleri og en nasjonal opera, og selv om en del tilfeldigheter har ført til at over 16 milliarder er investert i kulturbygninger i Oslo de siste 13 årene, er det viktig at Trettebergstuen ikke lar seg dra med av hovedstadens kulturelle tyngdekraft. Kulturministeren må snarest dra ut på en kulturturné for å forstå jobben sin.

Det er vanskelig og urettferdig å bedømme forgjengeren Abid Rajas (V) innsats som kulturminister. Raja fikk en historisk krise i fanget, men desto mer interessant er det at Trettebergstuen som kulturpolitiker på Stortinget var sin forgjengers krasseste kritiker. Dermed er listen lagt høyt nok til at Trettebergstuen er dømt til å rive. Hun møtes allerede med forventninger om og bruker mer penger på kultur, og lover et løft for hele landet. Ap-Sp-regjeringen har overtatt et Solberg-statsbudsjett og greier ikke å snu om på alt, men allerede nå er det på tide at Anette Trettebergstuen tar en Vedum og kommer seg rundt i landet.

Bjarne Kvadsheim (Sp) og Ine Haver (Ap), henholdsvis leder og nestleder i kulturstyret i Stavanger, har allerede invitert kulturministeren på besøk. I et intervju med Aftenbladet peker Kvadsheim på noe av det en regjering som er opptatt av distriktene, bør gjøre noe med. Rogalands statlige tilskudd til kultur og kulturminner var på 95 kroner pr innbygger i 2020, under halvparten av pengene som gikk til Vestland fylke. Rogaland ligger også bak Trøndelag, Oslo, Agder, Innlandet, Nordland, Troms og Finnmark. Kommunestrukturen på Nord-Jæren er også slik at Stavanger, staten og fylket spleiser på Rogaland Teater, Museum Stavanger og Stavanger Symfoniorkester, mens nabokommunene ikke bidrar.

Det er mye kjekkere å åpne kulturelle stasprosjekter og hun må gjerne ta med seg noen milliarder til «Akropolis-visjonen», men for den delen av Kultur-Norge som ikke går på steroider vil det være fint om Anette Trettebergstuen kan begynne med å rette opp i urettferdige fordelingsnøkler.





















