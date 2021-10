Rogalandske reflekser

Støre-regjeringen har sittet såpass kort at opposisjonen fremdeles er nokså snill, noe lytterne fikk med seg da olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) diskuterte strømprisene med forgjenger Tina Bru (H) på Politisk Kvarter tirsdag morgen. Persen og Bru blir noen av de mest sentrale politikerne å følge med på framover – viktigere enn at Rogaland fikk én statsråd i den nye regjeringen. Ryggmargsrefleksen ved regjeringsutnevnelser er jo å sjekke hvor statsrådene kommer fra – som om det har hjulpet Randaberg at Iselin Nybø og Bent Høie er fra persillebygda. Skuffelsen var stor hos enkelte over at Hadia Tajik ble eneste rogalending i Støre-regjeringen, mens Erna Solberg holdt seg med fire statsråder fra fylket vårt da hun gikk av.

[ Hurdalsplattformen blir viktig for å rydde opp i bransjen ]

Det kan være greit å ha noen prinsipper med seg når fordeling ut fra parti, kjønn, oppslutning og tilgjengelige og kvalifiserte kandidater er gjort. Den geografiske dimensjonen i politikken ligger først og fremst Stortinget, der representantene sitter fylkesvis. Det er forventet at en stortingsrepresentant fra Rogaland slåss for sitt fylkes saker, og Rogalands-benken har vært flink til å stå sammen. Når skuffelsen over «bare» Tajik i regjeringen slippes ut, glemmes det gjerne at en statsråd er statsråd for en saksportefølje som gjelder hele landet. Det var ingen ulempe at eks-oljeminister Tina Bru kjente oljefylket, men etter Kjell Opseths veibygging i eget hjemfylke, er de fleste statsråder obs på at de er på jobb for et helt land.

Unntak fra regelen om at geografi ikke er det viktigste finnes, som da Iselin Nybø sto i bresjen for etableringen av fornybarfondet Nysnø i Stavanger. Lokaliseringen var en bykamp mellom Stavanger, Bergen og Trondheim, men også en kamp internt i Venstre og i regjeringen. Nybøs innsats var sterk, men hun kunne bygge på lobby-arbeidet andre rogalandspolitikere, organisasjoner og næringslivet hadde utført. Og for Bergens del hjalp det ikke at nesten-bergenseren Terje Søviknes (Frp) var olje- og energiminister.

For Rogaland er det ingen en ulempe at Persen passer på Olje- og energidepartementet. En tidligere bergensordfører kjenner nødvendigvis energinæringene, og for en regjering som også skal bakse med Rødt og SV kan det være greit med en statsråd som har vært nestleder i Rød Valgallianse. Persen vil representere den helhetstenkningen som trengs for å få til overgangen til fornybarsamfunnet.

Med en mindretallsregjering vil mye av politikken utspilles i Stortinget, og da er det en ulempe at Rogaland er uten medlemmer i Stortingets energikomité. Trøsten kan være at både Ap og Høyre har nestledere fra Rogaland og KrFs neste leder trolig er fra Gjesdal – i tillegg til at Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Hadia Tajik holder seg med statssekretærer fra nettopp Rogaland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen