Uprioriterte sykler

Sykkel er for lengst blitt politikk i Norge. Å øke syklingens andel av transport er bra for klima, miljø og folkehelse, og de siste årene er det satset store summer på sykkelveier, bysykler og subsidiering av elsykler. Mens sykkel er prioritert opp mange hakk ellers i samfunnet, greier politiet bare å oppklare to prosent (!) av sykkeltyveriene. Det er flere enn Frp-politikeren Leif Arne Moi Nilsen som får kaffien i halsen ved å lese slike tall.

[ Hvorfor gjør ikke politiet noe? ]

I dag koster en god elsykkel gjerne mellom 20.000 og 35.000 kroner – et kjøp som utgjør et betydelig innhogg i familiebudsjettet for de fleste av oss. Våland-bosatte Brian Davis er en av dem som hadde investert i en elsykkel, men etter å ha parkert i et stativ i St. Olav-kvartalet og vært borte i 25 minutter, var tohjulingen til en verdi av 28.000 kroner borte. Parkering på høylys dag i et område som er videoovervåket er altså ikke trygt, og bedre blir det ikke av at politiet stort sett henlegger slike tyverier. Et forsikringsselskap som Gjensidige utbetaler maksimalt 30.000 kroner ved et sykkeltyveri, og totalutbetalingene for stjålne sykler i 2020 var på 124 millioner kroner.

Det er flere enn Brian Davis som får beskjed av politiet om henleggelse. Dét er nemlig normalen. Sykkeltyverier henlegges ofte fordi det ikke finnes opplysninger om gjerningsperson, overvåkingsbilder eller vitner, men henleggelsene kommer også ofte fordi slike saker ikke er prioriterte. Det er Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv og Politidirektoratets disponeringsskriv som sier noe om hva politiet skal prioritere å etterforske og helst oppklare.

Det er vanskelig å argumentere mot prioriteringene til Sør-Vest politidistrikt – politiet lokalt må selvsagt følge de føringene de får fra høyere hold. Likevel må både Riksadvokaten og direktoratet ha såpass samfunnsforståelse at de fanger opp politiske prioriteringer, som for eksempel at sykling er et stort satsingsområde og at sykkeltyverier også innebærer tap av store verdier.

Det er bra at lokalpolitikere i Stavanger, som Leif Arne Moi Nilsen, Frode Myrhol (FNB) og Sissel Knutsen Hegdal (H) reagerer tydelig etter RAs artikler om sykkeltyverier. Flere sykkelparkeringsanlegg og et forslag om å få ut flere bysykler i boligområder, er kloke forslag for å møte tyveriene. Det framstår likevel som blåøyd av politiet å slå seg til ro med en bortimot ikke-eksisterende oppklaringsprosent. Både tips fra publikum og tidligere utspill fra politiet i Bærum og Trondheim kan tyde på at bander står bak tyveriene – og organisert kriminalitet er virkelig ikke noe Riksadvokaten, Politidirektoratet og politiet skal nedprioritere.