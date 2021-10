Konsertbyen Stavanger

Det er prisverdig at kulturpolitikeren Kjell Erik Grøsfjeld prøver å løfte opp Stavangers konsertarenaer, slik Aftenbladet omtaler Høyre-representantens forslag i Stavanger kommunes kulturutvalg. Grøsfjeld peker på bedre konsertarenaer som en årsak til at Bergen trekker til seg flere verdenskjente artister enn Stavanger. I Bergen er Koengen sentralt i byen bygd opp til en arena der verdensstjerner som Bruce Springsteen, David Bowie, Rolling Stones, Metallica og Rihanna har opptrådt siden tidlig 2000-tall. I Stavanger er det gjort noen forsøk på å hente store navn, og før Mods ble en gjenganger opptrådte både R.E.M. og Bob Dylan på daværende Viking stadion, mens Justin Bieber opptrådte på Forus Travbane i 2017.

Kapasiteten med 30.000 publikummere på Forus Travbane og 25.000 på SR-Bank Arena overgår Koengens 23.000 – slik at det neppe er mangelen på publikumskapasitet som gjør at Stavanger har sakket akterut som konsertby. I Stavanger er det også gjort flere gode og noen mindre gode forsøk på å etablere festivaler, der Mablis og Utopia ser ut til å ha funnet både form og innhold. Problemet er mangelen på navn som kan trekke mellom 20.000 og 30.000 publikummere, en oppgave som ikke står på listen til Stavangers kulturpolitikere.

Den nyslåtte kulturstyrelederen Bjarne Kvadsheim (Sp) gjør rett i å peke på den rekken av arenaer som brukes og har vært brukt til utendørskonserter i Stavanger. Det kan nok være en kommunal oppgave å hjelpe til med strømforsyning og annen infrastruktur, men å peke på den ene store arenaen som skal brukes fast til konserter, er korttenkt. 10.000 Utopia-publikummere vil se skrint ut på Forus Travbane og være altfor mange i Vålandsskogen. Koengen er nok også et unntak der den ligger som en gresslette ved Bergenhus festning. I Oslo har utendørskonserter og festivaler vært på vandring mellom ulike parker og stadioner i en årrekke.

Det er jo fint at Stavanger Høyre vil ha en kommunal plan for utendørskonserter, men i dette tilfellet snur partiet på årsakssammenhengene. Byen har allerede en rekke konsertarenaer utendørs, flere av dem kan riktig nok trenge bedre strømforsyning, men Stavangers Koengen er ikke innen rekkevidde. Det som bør være oppnåelig for kulturpolitikerne er å være på tilbudssiden overfor små og store lokale konsertarrangører, gi dem støtten som trengs slik at det bygges opp et publikum som er åpne for å gå på utendørskonserter med flere enn de faste gjengangerne.