Hei Hurdal, følg med på Nortura

Det er mulig Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre er så langt nede i statsrådskabalene på spahotellet i Hurdal at nyhetsbildet flimrer forbi, men det som skjer på Norturas anlegg på Forus bør få dem til å tenke. Hva var det som forente Senterpartiet og Arbeiderpartiet i valgkampen? Jo, motstand mot sentralisering, ta hele Norge i bruk, forsvar for industriarbeidsplasser. Når slakterikonsernet Nortura etter alt å dømme flytter 70 arbeidsplasser fra skjæreanlegget på Forus til Tønsberg, har delegasjonene i Hurdal fått et strålende eksempel på nettopp sentralisering og avindustrialisering.

De tillitsvalgte frykter at flyttingen av 70 skjærere er begynnelsen på slutten for 400 slakteriarbeidsplasser på Forus. I tillegg ønsker Nortura å flytte skjæring fra Steinkjer til Tønsberg, det samme gjelder pølseproduksjonen på Forus. Det skal også være aktuelt å flytte ferskvareproduksjon til Rudshøgda ved Hamar.

Det er mye som skurrer ved Norturas framgangsmåte, blant annet liten vilje til å vise tallene bak beslutningen – som LOs regionråd i Rogaland har pekt på. Norturas overordnede plan går tydeligvis ut på å sentralisere mest mulig av virksomheten til Østlandet, samtidig som de åpenbart ser muligheter for å bruke verdifulle områder på Forus til andre ting enn industri. Ifølge Aftenbladet/E24 ba Nortura Stavanger kommune i fjor sommer om å få en ny områderegulering av tomten på Forus. Ordfører Kari Nessa Nordtun har avvist at det er aktuell politikk for dagens flertall å flytte jobber for å bygge boliger – et signal Nortura-ledelsen bør merke seg.

Kampen for Nortura-arbeidsplassene har pågått en stund, men antakelig passer det ledelsen godt at striden ikke brettes ut i valgkampen. Nortura er nemlig eid av 18.000 bønder gjennom et samvirke, og det ville nok ha vært en pinlig sak for bøndenes eget parti å se denne viljen til å flytte jobber i næringsmiddelindustrien fra landets viktigste matfylke til Østlandet. Sp har tidligere bekymret seg for kornsiloene i Stavanger og matvareberedskapen, og den samme bekymringen bør vel Trygve Slagsvold Vedums parti mobilisere for slakterier i Stavanger og Steinkjer?

Det er med andre ord mange som møter seg selv i døren hvis Nortura-jobbene flyttes fra en region der landbruk, landbruksrelatert industri og matfag er blant de viktigste satsingsområdene. Stavanger-regionen har sett slik sentralisering av næringsmiddelindustri før, som da Ringnes flyttet Tous bryggeri til Østlandet. For Norturas del vil det neppe være et økonomisk godt grep å se at kunder og leverandører i matfylket flytte over til lokale bedrifter.