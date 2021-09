Supportere med holdning

Flere episoder på norske arenaer i de siste sesongene og enda flere hendelser i England og Italia, viser nødvendigheten av det antirasistiske arbeidet. Det er innimellom deprimerende å erkjenne at fotballfans – eller personer på andre arenaer – gir verbale eller mediale uttrykk for rasisme. Ekstreme ytringer på sosiale medier og asosial atferd på idrettstribuner går dessverre hånd i hånd og må bekjempes.

[ Viking utestenger supporter etter rasisme ]

Søndag var det Vikings tur. Underveis i kampen mot Bodø/Glimt ytret en sesongkortholder seg høylytt rasistisk på tribunen, åpenbart rettet mot en av motstanderlagets spillere. Tidligere er slike hendelser møtt med skuldertrekk, bortforklaringer og ufarliggjøring – til tross for hvor vondt rasistiske utfall slår mot spillere eller tilskuere med en annen hudfarge eller etnisk opphav. Slik var det ikke i Jåttåvågen på søndag. Supporterklubben Hordene tok ifølge en pressemelding fra Viking umiddelbart affære, fikk vedkommende ut av SR-Bank Arena og rapporterte hendelsen til klubbens ledelse.

Viking har også reagert og utestengt supporteren fra de 30 neste hjemmekampene. Norsk Toppfotballs egen veileder for rasisme og diskrimineringssaker ser ut til å ha vært fulgt etter boken, og i tillegg er politiet varslet. Den utestengte sesongkortholderen har overfor Viking beklaget atferden sin.

Fotballen har kjempet lenge mot de to samfunnsondene rasisme og homofobi. Bannere, plakater, oppfordringer over høyttaleranlegg og både kapteinsbind og cornerflagg i regnbuefarger, har vært noen av symbolene mot de inhumane holdningene. At Hordene reagerte så resolutt og at Viking-ledelsen er så raske med å ta grep, viser at antirasisme er i ferd med å bli oversatt fra snakk til handling. Det er lett å vifte med plakater og flagg, noe annet er det å ta tak i personer som opptrer rasistisk. Eller homofobt.

Hordene og Viking-ledelsen viser at det har forstått noe vesentlig av samfunnet rundt seg. Vi er blitt et mer sammensatt samfunn, det er flere kulturer som skal omgås, flere språk som snakkes samtidig, flere religioner som utøves, men ett språk er universelt – og det er fotball. Det som skjer rundt et Viking A-lag som også speiler bredden i hudfarge, etnisitet og nasjonaliteter, blir fort oppfattet av fotballjenter og -gutter. At rasistiske hendelser på de store arenaene straks slås ned på, er essensielt i kampen mot rasisme på de mindre arenaene der hverdagsintegreringen pågår hver dag.