Regjering for hele landet

Aldri før har det vært flere kvinner valgt inn på Stortinget, aldri har flere med innvandrerbakgrunn vært valgt inn. Dét betyr at sjansene øker for at vi velgere blir hørt, men gjør ikke Jonas Gahr Støres jobb med å sette sammen en regjering lettere. Med sin tunge partibakgrunn valgte Jens Stoltenberg det trygge, som ofte var folk han kjente fra AUF, Ap og LO. Støre er uten den samme partibakgrunnen, og kan ha en fordel i at han ikke er en del av de gamle nettverkene. Støre kan bygge sitt eget lag.

Alle fylker (det vil si de gamle fylkene som er dagens valgkretser) vil ha sine folk i en regjering, men det er selvsagt umulig å innfri alle ønsker. I ettpartiregjeringen Stoltenberg I fra 17. mars 2000 til 18. oktober 2001 var det ikke en rogalending å skue, og nylig avdøde Olav Akselsen og Grete Knudsen utgjorde de vestlandske innslagene. Trepartiregjeringen fra 2005–2013 var bedre stilt med Magnhild Meltveit Kleppa og Hadia Tajik mot slutten av Stoltenberg IIs levetid, og ikke minst var det viktig at Svein Fjellheim spilte en sentral rolle på Statsministerens kontor som statssekretær.

En statsråd er statsråd for hele landet, men det er vesentlig at regjeringen har medlemmer som kan en del om ansvarsområdet de skal dekke og har en geografisk innsikt dypere enn det de får gjennom regisserte politikerbesøk. Støre må ta hensyn til to eller tre partier, kjønn, landsdeler, olje, klima, EØS – og ikke minst kjøttvekt. Utenriksministeren har vært den naturlige nummer to i en regjering, samtidig som det er utenkelig at Støre vil la EØS-motstandere fra Sp eller SV få sin gamle jobb. Espen Barth Eide eller Anniken Huitfeldt er favoritter. Finansministeren sitter også øverst ved bordet, og utover at Hadia Tajik er en opplagt kandidat ut fra dagens posisjon som finanspolitisk talsperson, gjør nok Jonas som Jens og tenker ansvarliggjøring. Trygve Slagsvold Vedum er den åpenbare kandidaten siden Sp er langt større enn SV. Innenfor klima, olje og energi er Tajik også blant toppkandidatene, selv om SV opplagt vil ta et klimaansvar i regjeringen. Utfordringene innenfor olje og klima er formidable i årene framover, og dialekten, geografien, tyngden i partiet og kjennskap til næringen gjør at en statsrådspost innenfor disse områdene er åpenbar for datteren av en Rosenberg-sveiser.

Geir Pollestad tilhører også det lokale kobbelet av statsrådsemner. En jærbu og senterpartist som landbruksminister er aldri feil, og Pollestad kan også være et godt valg som næringsminister. Juristen fra Nærbø har vært på Stortinget siden 2013, men har også rukket å være statssekretær i Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet – og har med andre ord god oversikt over flere av de viktigste Rogaland-sakene.