Ropstad må betale tilbake

Staten er en nådeløs kreditor, det vet alle som har vært forsinket med restskatt, momsinnbetaling eller tatt noen innersvinger de ikke skulle ha tatt med dagpengene eller andre ytelser fra NAV. Fellesskapets penger er de viktigste pengene vi har. Så hvorfor skal det være greit at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal slippe unna med noen unnskyldninger som attpåtil kommer med forbehold?

[ Ropstad vil ikke betale tilbake fordel ved å være gutteromregistrert ]

Ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter som bor mer enn fire mil unna Karl Johans gate 22 i Oslo, er klok. På den måten sikres det at representanter fra distriktene slipper å sitte med to husholdninger, noe som ville ha utelukket mange fra å stille til valg. Gratis bolig og gratis hjemreise én gang i uken bidrar også til at stortingspolitikerne kan ha nærkontakt med valgdistriktet sitt. Stortinget skal også være for unge politikere som kanskje ikke har etablert seg på hjemstedet med egen bolig ennå, derfor er det mulig å være folkeregistrert i for eksempel Evje og Hornnes og ha stortingsleilighet i Oslo.

Kjell Ingolf Ropstad har kanskje ikke brutt noen regel ved å bo gratis i pendlerbolig, være folkeregistrert på gutterommet hos mor og far og samtidig leie ut sin del av en tomannsbolig på Lillestrøm, men at KrF-lederen påberoper seg en slags rettsvillfarelse er lite troverdig. Så lite troverdig framstår Ropstad at det er skummelt at en så villfaren politiker skal sitte i regjeringen. At kona og barna er folkeregistrert i stortingsleiligheten mens det ruller inn 488.000 kroner i leieinntekter før skatt fra Lillestrøm, burde i seg selv vekket Ropstad.

Det er heller ingen opplagt sak at Ropstad «bare» har utnyttet systemet og «ikke fulgt intensjonene». Jussprofessor Hans Fredrik Martinussen sier til TV 2 at det har vært unntak for stortingsrepresentanter når det kommer til folkeregistrering. Ropstad kunne ha brukt unntaket om han hadde bodd i Agder da han ble valgt inn i 2009, men Ropstad var ikke bosatt i hjemkommunen da han ble valgt. Han var bosatt i Oslo. Derfor er det uinteressant om han disponerte en bolig i hjemkommunen eller ikke.

Så mye taler for at Kjell Ingolf Ropstad bevisst har utnyttet systemet at legge seg halvveis flat-unnskyldninger som «jeg skjønner at folk opplever det som urimelig», ikke holder. Det er ikke en «opplevelse» folk har, det er en av landets mest betrodde politikere som i beste fall har tatt noen snarveier. Derfor er det ikke urimelig at Kjell Ingolf Ropstad gjør som alle andre som utnytter systemet og kutter noen svinger; han må betale tilbake pengene han ikke skulle ha fått inn.