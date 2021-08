2017 i reprise?

I juli 2017 surfet Ap på 32 prosent på et gjennomsnitt av meningsmålingene, Høyre lå der nede på 22 prosent mens Venstre fikk 3,4 prosent og var ute av kampen om utjevningsmandatene. Ap hadde vært tydelige i talen gjennom hele tidlig-valgkampen; flere måtte ut i arbeid, problemene i kjølvannet av oljeprisknekken i 2014 måtte fikses. For sent innså Aps strateger at Norge var på hjul igjen, flere var i jobb og det var ingen krise – i hvert fall ingen krise som drev velgerne over til venstresiden. Valgdagen i september 2017 hadde Ap falt ned til 27,4 prosent, Høyre-innspurten belønnet Erna med 25 prosent oppslutning, KrF greide akkurat sperregrensen mens Venstre tradisjonen tro gjorde det bra i slutten av valgkampen og fikk 4,4 prosent.

Denne ukens meningsmåling utført av Respons Analyse for VG og Bergens Tidende, antyder et stemningsskifte. Regjeringspartiene styrker seg og KrF og Venstre er over sperregrensen, men det store skrellet er at Sp ramler med 4 prosentpoeng til 11,3 prosent oppslutning. Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne går alle fram på den rødgrønne siden – om enn med desimaler. Med slike tall valgdagen vil Jonas Gahr Støre være avhengig av MDG eller Rødt for å sikre flertall.

For miljøpartiene er meningsmålingen en opptur, men Erna Solberg kan også smile lurt. Rapporten fra FNs klimapanel er i ferd med å slå inn i valgkampen for full. En oversikt i Aftenposten viser at sosiale ulikheter og miljø er de viktigste sakene for folk i valgkampen. Ulikheter var også viktigst ved forrige undersøkelse i mars, men i mellomtiden har miljø seilt opp på andreplass. For spesielt SV, Rødt og MDG er dette viktig – de er partiene som «eier» valgkampsakene folk er opptatt av. Ap? Kampen mot ulikhet er partiets genetiske grunnlag, men de mindre partiene på venstresiden kan snakke mer kompromissløst. Hadia må være mer diplomatisk enn Mímir, for å si det sånn. Aps klima- og miljøpolitikk vil også være kompromisspreget, slik det er for et styringsparti. Ap er for høy CO2-avgift, men bremser halve avgiftsøkningen i form av redusert veibruksavgift. Sp gjør som Frp og sier tvert nei til avgiften.

I 2017 innså Ap stemningsendringen for sent. Gjør Ap samme feil i 2021? Innser de for sent at klimasaken krever mer tydelighet og færre kompromisser? Det betyr også trøbbel for venstresiden at Sps fall og Støres mulige avhengighet av Rødt og MDG gjør at Erna kan opptre som en skremmer. Høyresiden har allerede prøvd å skremme folk med kommunistene i Rødt og bilmotstanderne i MDG. Det skremmebildet vil males enda sterkere.