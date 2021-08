Sps bymiljø-vrangvilje

En stund så det ut til at Senterpartiet mente alvor om å ta hele landet i bruk. Den mye omtalte overgangen til Jan Bøhler fra Ap til Sp, Trygve Slagsvold Vedmums hyppige besøk i Oslo-bydelen Groruddalen og det faktum at Sp også er med på å styre en storby som Stavanger, er logiske brikker i partiets bestrebelser på å bredde ut.

[ Får vi enda en bomring? ]

Det er selvsagt ikke tilfeldig at Sp slapp løs nestleder Ola Borten Moe i det som må sies å være et distriktspopulistisk angrep på bymiljøpakkene. Med VG på hjul var Borten Moe i Sør-Troms i begynnelsen av august for å peke på smale, slitte og humpete veier. Sp-nestlederens løsning er å ta fra byene og gi til bygda. – Han vil kutte i vei og miljøpakker i byene og heller oppgradere slitte og humpete fylkesveier, som det heter i VG-reportasjen.

Det er en mild beskrivelse å påstå at de lokale ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren – som er de lokale aktørene – innimellom må ha hatt klemme tannkremen inn på tuben-følelsen når de har behandlet bymiljøpakken i vår region. Kostnadssprekk, kostnadskutt, tøffe prioriteringer ispedd bompengeopprør og ikke minst nok en håpløs forsinkelse av bussvei-prosjektet har gjort den lokale bymiljøpakken utsatt for kritikk – med rette. På den andre siden glemmes fort de mange prosjektene bymiljøpakken finansierer via bompenger og/eller statlige tilskudd. Utenom sykkelstamveien – som er 100 prosent statlig finansiert – skal det brukes 1 milliard kroner på andre sykkeltiltak. Det skal investeres store penger på alt fra tungbilfelt, kollektivtiltak både i og utenom bussveien, oppgradering av bussterminaler i Stavanger og Sandnes og utbedring av en rekke fylkesveier.

Senterpartister på Nord-Jæren ser trolig en annen vei når Ola Borten Moe fyrer løs. Det kan umulig være lett å være Sp-ordfører i Randaberg eller Sp-varaordfører i Stavanger og kjempe for bymiljø-løsninger som partiets nestleder prøver å skyte ned. Det er selvsagt legitimt av Sp å si at det må satses mer på veivedlikehold og veibygging i distriktene, men øvelsen der partiet både skal være utkantenes forkjemper og byenes velgjører, er lite troverdig. Partiet droppet i vinter tanken om å ta 12 milliarder kroner fra bymiljøpakkene og dele ut til distriktene, og partiet har heller ikke foreslått i sin innstilling til Nasjonal transportplan å ta penger fra pakkene.

Senterpartiets doble kommunikasjonsform der nestlederen reiser rundt i Nord-Norge og tøffer seg mot byene, blir dypt problematisk når Sp også er med og styrer i de samme byene og bynære kommunene.