Dårlig klima for klima

Arendalsuka markerer den offisielle valgkampstarten, og både TV 2s og VG TVs «trieller» mellom Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum bekrefter bange anelser. Den store valgkampdebatten på de riksdekkende mediene vil som vanlig bli dominert av statsministerkandidater, slik det jo har vært siden Gro og Kåres tid. Den store forskjellen er at utvidelsen av flokken av kandidater fra to til tre som mener de bør bli statsministre, kan komme til å overdøve mye annet viktig den neste måneden.

[ - Oljå hører hjemme på museum ]

TV 2s sending fra Arendal søndag illustrerte tydelig hvor mye plass debatten om regjeringssamarbeid kommer til å ta. Senterpartiets formidable vekst de siste årene har gjort Trygve Slagsvold Vedum så bratt i nakken at han også begynte å bære på en statsministerdrøm. I motsetning til under Stoltenberg, Haga og Halvorsen går ikke Støre, Vedum og Lysbakken til valg med et løfte om samarbeid. Vedums taktiske spill går blant annet ut på å holde SV utenfor regjering og heller eventuelt styre i en mindretallsregjering av Ap og Sp. Årsaken er åpenbar: De store tilstrømningene av velgere fra høyresiden til Sp kan bli vettskremte ved tanken på å ha med SV i regjering. For Vedum er det om å gjøre å være så høy og mørk som overhodet mulig. Mest mulig snakk om hva og hvis i regjeringskontorene gir Sp maksimal oppmerksomhet og de store spørsmålene minimal oppmerksomhet.

Den nevnte debatten i Arendal led muligens av at TV 2s journalister fremdeles var i feriemodus, men det er påfallende at klima bare var noe som ble nevnt i forbifarten. Ved siden av rødgrønn regjeringskabal og politireformen – som for lengst er iverksatt – ble det et nytt pliktløp om formuesskatten. Hvis formuesskatt virkelig var et så stort problem for landets formuende, hvorfor har ikke Erna Solberg fjernet den for lenge siden? Etter åtte år ved makten har regjeringen satt ned formuesskattesatsen fra 1,1 prosent til 0,85 prosent, for øvrig tjener også den debatten som en støysender.

Hva er det politikerne bør diskutere i stortingsvalgkampen 2021? Klima, klima og klima. Både Det internasjonale energibyråets rapport fra mai og den ferske rapporten fra FNs klimapanel er så alarmerende at tiltakene som må iverksettes de neste årene også må få forrang i debattene. Velgerne må få vite konsekvensene av en kraftig opptrapping av CO₂-avgiften, og hvorfor Sp og Frp er mot avgiften og Ap passe lunkne. Ikke minst er det uhyre relevant hvordan industri- og energipolitikk – som i praksis er Rogaland- og Vestlandet-politikk – skal skrus sammen for å bli karbonnøytral.