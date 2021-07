Hagen som løs kanon

Det må gå kaldt nedover ryggene på rådgiverkorpsene til Høyre, Venstre og KrF når Orkla-eier og milliardær Stein Erik Hagen en sjelden gang gir intervjuer. Denne gangen har Dagens Næringsliv fått full uttelling i et hjemme hos-intervju med milliardæren tidligere kjent som Rimi-Hagen. Mens butleren serverer kaffe deler Hagen sin verdensanskuelse samtidig som han gjerne prater om partistøtten han gir til regjeringspartiene – der et møte med de respektive partiledelsene inngår før pengene overføres.

Som løs kanon i forgylt utgave skyter Stein Erik Hagen mot de svakeste. «Unge mennesker svarer at de skal bli navere når de blir store. Det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen», er en av Hagens uttalelser til DN. Så bombastiske uttalelser følges gjerne av eksempler eller forsøk på dokumentasjon, men ikke i Hagens boble. Unge Høyre, Unge Venstre og AUF tar selvsagt avstand fra Hagens sprøyt. Den Høyre-ledede regjeringen har som uttalt mål å få flere inn i jobb og uførereformen skulle gjøre det lettere for uføre med noe arbeidsevne å jobbe, men utviklingen er negativ. Antall uføre mellom 18 og 29 år er over 20.000 og det totale antallet uføre er 370.000 personer, samtidig som arbeidsavklaringspenger er kuttet i. Latskap som diagnose oser av forakt og er ikke et bidrag til å løse et samfunnsproblem. Utdanning, nok læreplasser og bedre psykisk helsehjelp er mer treffsikkert enn moralisering fra en riking.

Skrekken til Stein Erik Hagen og de to tredelene av Norges rikinger som er arvinger, er at en ny Ap-ledet regjering skal gjeninnføre arveavgift. SV foreslår 70 prosent arveavgift for dem med formuer over 100 millioner kroner, og i motsetning til Danmark, Frankrike og Storbritannia er det gratis å arve i Norge. Konsentrasjonen av rikdom øker i Norge og resten av verden, og en mer treffsikker arveavgift enn den som ble avviklet i 2014, er en god metode for å sikre bedre fordeling.

Hagen har allerede sikret seg ved å flytte deler av familiens formue til Sveits, men angrepene på «late Nav-ere» og en ikke-vedtatt arveavgift, sier en del om forståelsen av et samfunn som har gitt ham og familien muligheten til å bygge en milliardformue. I 2008 et nyttårsintervju med DN klaget Hagen over formuesskatten, påsto at Jens Stoltenberg var en svak statsminister og at Norge styrte mot Sovjet-tilstander. Om ikke annet er Stein Erik Hagen et nyttig eksempel på livsfjern riking og nødvendigheten av en mer rettferdig avgifts- og skattepolitikk i Norge.