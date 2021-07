Korona-balansegang

Det siste halvannet året har lært de fleste av oss at sannheter står for fall. De gangene vi mer eller mindre har slått fast at koronaviruset er under kontroll, blusser det sannelig opp igjen. En ordfører i en nordnorsk kommune kan stå på Dagsnytt 18 og frese mot nasjonale tiltak fordi det er heftig smitte i sør, og noen uker senere må gjerne samme ordfører stenge ned kommunen sin. Utebransjen kan sette inn ekstramannskaper og håndsprit i strie strømmer mens skjenkekontrollen passer på, men det trengs ikke mer enn én eller to smittede personer i en pub før antallet smittede er tresifret. Aftenbladet sporet hvordan en eller to superspredere på et utested på Skagenkaien i sum står bak smitten til 127 personer i ni kommuner i Rogaland.

Kari Nessa Nordtun Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) etter en pressekonferanse i høst. Med ryggen til sitter smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midtgarden. (Tone Helene Oskarsen)

Nord-Jærens hyppige ordførermøter om koronatiltakene er en studie i balanseøvelser. Ingen kan tvile på at Kari Nessa Nordtun (Ap), Stanley Wirak (Ap), Tom Henning Slethei (Frp) og Jarle Bø (Sp) er like leie av koronatiltak som alle oss andre, men signaler i tiden fører til at de lokale restriksjonene forlenges til 18. juli. I Stavanger er det registrert tre tilfeller av det som trolig er den enda mer smittefarlige delta-mutanten, og i tillegg er det et problem at andelen smittede med ukjent smittevei er så høy som 17 prosent. Det er frykten for delta-versjonen som også er grunnen til at regjeringen har utsatt neste trinn i gjenåpningen av Norge. Smittetrykket på 130 pr. 100.000 innbyggere og det faktum at relativt unge personer uten underliggende sykdommer også blir innlagt på sykehus, har talt for en ekstra uke med lokale tiltak. Selv om dødeligheten nå er langt lavere med risikogruppene vaksinerte, er det fremdeles slik at kapasiteten på sykehus og blant smittesporere og testere kan knele. Det er et slikt scenario med ukontrollert koronasmitte samfunnet for all del må unngå.

Det er et kjedelig, men uomtvistelig faktum at flere tar smitteverntiltakene på alvor. Gjenåpningen, stadig flere vaksinerte og perioder med lave smittetall har redusert bruken av enkle tiltak som munnbind, håndhygiene og avstand. Utsiktene til bedre tider og behov for et normalt, sosialt liv der det går an å ta seg en øl til en EM-kamp, har gjort flere av oss enda lettere tilgjengelige for koronaviruset. Det er klokt av ordførerne som forvaltere av det lokale smittevernet, å kjøre en restriktiv politikk framover. Forhåpentligvis bærer båten fram til enda flere yngre voksne har fått vaksinen og livet kan leves igjen.