Farlig vaksineskepsis

Susanne Heart begir seg ut på flere ville veier samtidig når hun i sitt åpne brev til Erna Solberg og på sosiale medier ber om at massevaksineringen settes på pause. Heart er heller ingen hvem som helst, hun er fylkespolitiker for Miljøpartiet De Grønne og bør vite bedre enn å spre feilopplysninger.

[ Melby reagerer sterkt på vaksinepåstander ]

Én av Hearts innledende påstander er at «medier har underkommunisert vesentlig kritikk og dermed tatt fra vanlige folk muligheten til å ta opplyste og balanserte valg. Det strider mot menneskerettigheter, demokratiske prinsipper og ytringsfrihet.» Dette er en «kritikk» flere vaksineskeptikere, også lokalt, henger seg på. Motspørsmålet er: Hvor er eksemplene og hva går de ut på? Hvilke medier skriver Heart om? Hva er det som er underkommunisert? Da det ble oppdaget bivirkninger ved vektorvaksinene Johnson & Johnson og AstraZeneca var mediene raskt på pletten med omtale. Hvorfor skulle mediene underkommunisere om andre vaksiner?

Koronapandemien har vært en balanseøvelse for fagfolk og politikere. I Norge har arbeidsdelingen vist seg å være klok. Fagfolk kommer med sine råd basert på vitenskap – politikerne iverksetter tiltak basert på rådene. Uenighet vil oppstå, men det er fordi Erna Solberg og Bent Høie må tenke forholdsmessighet. Det mest effektive tiltaket ville ha vært å stenge Norge totalt, men de økonomiske og sosiale konsekvensene ville ikke ha vært til å holde ut. Med en del godt belyste unntak har regjeringen og lokale myndigheter balansert denne forholdsmessigheten.

Riktig ille blir det når MDG-politikeren Heart skal gi ytringene sine et skinn av vitenskapelighet. Hun viser til en forskningsartikkel som ble publisert 24. juni og konkluderer med at hastegodkjenning har «ført til at vitenskapen ikke har hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen», og konkluderer med at det ikke finnes en tydelig fordel med vaksineringen. Artikkelen ble merket med bekymringsvarselet «expression of consern» før Hearts publisering, før den ble trukket tilbake. Vitenskapsbloggeren Gunnar Tjomlid viser også til doktorgradsstipendiat og MDG-politiker Alexander Skyrud Danielsens krikk av forskningsartikkelen i VG.

Det er dessverre mange eksempler på farene ved vaksineskepsis. Ett av dem er usannheten fra 1998 om at det var en sammenheng mellom MMR-vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder) og autisme. Villfarelsen gikk som en farsott over USA og Europa. Hovedforskeren bak studien ble siden sparket som forsker og mistet også legeautorisasjonen. I årevis slet helseansatte i mange land – også i Norge – med å overbevise om at sammenhengen ikke fantes. Slike villfarelser risikerer også dagens vaksineskeptikere å skape.