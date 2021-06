Ikke til forkleinelse for Ap, Frp eller andre samarbeidspartnere som Sp og FNB, men uten personkjemien mellom ordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli ville Sandnes aldri hatt en så bredt sammensatt koalisjon. Og i hvert fall ikke en som har vart i ti år, til og med med SV og Pensjonistpartiet i starten. De to er ekstremt pragmatiske og definerer en politikertype som er lett gjenkjennelig i vår del av landet. Det viktigste er å få ting gjort, ikke tørt seminarprat. – Ideologiske forskjeller er noe de holder på med i Oslo, som Wirak uttrykte det da tiårsjubileet for samarbeidet ble feiret på Ruten.

Hva er metoden? Ruten er et stikkord. Fra å være parkeringsplass, bussholdeplass og et sted en gjerne unngikk, er Ruten blitt en plass som får arkitekter til å gi høye terningkast og Barcelona-sammenligninger. Satsingen på Sandnes sentrum har vært et fellesprosjekt som gir store gevinster og er fritt for ideologi. Det ene er at Sandnes i likhet med Drammen har styrket identiteten, kvittet seg med stempelet som stygg lillebror-by for heller å bli oppfattet som tilrettelegger. Det siste gjør at barnefamilier som vil bo billigere enn i Stavanger og bedrifter som vil etablere seg sentralt, føler seg velkomne. Dette er en holdning som er lett gjenkjennelig fra noen tiår tilbake, da Huset Vårt og Øglænd ga Sandnes ry som kremmerby i positiv forstand.

En annen metode er lett gjenkjennelig fra større politiske arenaer er å legge de mest kontroversielle sakene døde. For Ap er det utenkelig å konkurranseutsette sykehjem, for Frp er eiendomsskatt uaktuelt. I regjeringssamarbeidet mellom Ap, Sp og SV under Jens Stoltenberg var EØS-avtalen et ikke-tema, og så lenge de splittende og ideologiske politikkbitene ligger i ro, finnes det mer enn nok av andre Sandnes-saker å samarbeide om.

Om Stanley Wirak gjør som Joe Biden og fortsetter som politiker lenge etter at vanlige folk pensjonerer seg, vil avgjøre om Sandnes-metoden får virke også etter 2023-valget. Rausheten mellom Wirak og Borgli – det er for eksempel ikke så vanlig i andre kommuner at ordfører lar varaordfører bruke det symboltunge ordførerkjedet – er limet i koalisjonen. En annen utfordring vil være kommuneøkonomien, som blant annet tynges av at Sandnes er en innflytterkommune med relativt færre skattesterke innbyggere enn Stavanger. Her vil selvsagt fraværet av eiendomsskatt brukes mot en kommune som må drives stramt. Fraværet av en sterk utfordrer er også oppsiktsvekkende i en blå by som Sandnes, og før eller siden vil også Høyre greie å stable seg på beina og stikke en kile mellom Ap og Frp.