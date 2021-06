Korona-snubling før mål

Trist, men sant – onsdag rapporterte Stavanger kommune om 22 smittede det siste døgnet. 45 personer på Nord-Jæren ble registrert smittet på mandag. Flere av tilfellene som er registrert i Stavanger og Sandnes stammer fra pubbesøk på Beverly Hills Fun Pub på Skagenkaien lørdag 5. juni. Det plutselige korona-bykset er en påminnelse om at det er mulig å snuble bare noen meter fra målstreken på en femmil.

[ Vi ser dessverre at mange opplever gjenåpningen som en beskjed om at ting er normalt ]

Lite er mer forståelig enn at folk vil vende tilbake til det herlige, normale livet etter halvannet år med ekstreme begrensninger. Med sommer i luften, åpne utesteder, konserter, EM-kamper hver kveld og et oppdemmet behov for kos og klem, føler nok de fleste at det store vårsleppet er nå. For hardt prøvede utesteder er det også en lettelse å ha muligheten til å ta tilbake permitterte ansatte, åpne kranene og å få i gang omsetningen igjen. Malurten i halvliterglassene er denne: De lokale smittevernmyndighetene har allerede vært ute og advart mot at gjenåpning betyr normale tilstander, og at smittevernreglene fremdeles må følges.

De siste helgene i Stavanger tyder dessverre på at livsgleden har nullet ut både meteren og klemmeforbud. Folk har møtt hverandre på fester og vorspiel og deretter vært innom flere utesteder på byen, slik at antallet nærkontakter til de smittede øker kraftig. Det er neppe alle som har hatt med seg regelen om ikke å ha besøk av flere enn ti gjester og at kravene til avstand gjelder både innen- og utendørs.

Følelsen av normalitet henger nok også sammen med massevaksineringen, men fremdeles er det slik at bare om lag en tredel av Stavangers befolkning har fått den første dosen, mens rett over 34.000 innbyggere er fullvaksinerte. Denne uken er vaksineringen av personer mellom 55 og 64 år i gang, mens gruppen mellom 45 og 54 står for tur på massevaksineringsstasjonene. Når de middelaldrende har fått sitt, er det aldersgruppene 18 til 24 år og 40–44 år som står for tur, og sannsynligvis er vi godt i gang med sommerferien før «unge voksne» – de som gjerne smittes nå – er vaksinerte.

Oppfordringen må gå fra oss alle til oss alle om å stå koronaløpet helt ut siden målgang er like der fremme. Forhåpentligvis kan vi gå inn i en helg der de som går på byen er litt mer skjerpet, ansatte i utelivet er ekstra påpasselige med regelverket og at det som er av offentlige inspektører og vektere gir beskjed.