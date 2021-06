Mímir-effekten

Mímir Kristjánsson har etter bare to år i lokalpolitikken blitt et kort for Rødt på Stortingets rogalandsbenk gjennom et utjevningsmandat. I den ferske meningsmålingen Norstat har utført for NRK får Rødt 3,7 prosent oppslutning i Rogaland, mot 1,2 prosent i 2017-valget og 2,2 prosent i tilsvarende måling i april. Rødt og den tradisjonelle til venstre for Ap-storebroren SV får samme oppslutning i Rogaland – noe som er en desimaltilbakegang siden stortingsvalget i 2017. Til venstre for midten er Ap stabilt rundt 22 prosent oppslutning, men vil miste ett mandat, mens den mulige regjeringskameraten Sp får 13,1 prosent mot 5,6 prosent for fire år siden. Sp er på stedet hvil sammenlignet med målingen i april.

[ Derfor vil han på Stortinget ]

Bakgrunnstallene viser at Rødt stjeler friskt fra hele venstresiden (og fra Frp!), med mest lekkasje fra Ap og SV. Den ofte kjedelige forklaringen på partiers opp- og nedturer er at saker teller mer enn personer, men i tilfellet Mímir stemmer neppe denne statsvitenskapelige sannheten. Rabulisten fra Stokka kan selvsagt sin politikk, men har fått partiet til å fly i Rogaland fordi han er en av få som behersker tradisjonelle og sosiale medier til fulle. Som tidligere nyhetssjef i Klassekampen trenger han ikke PR-rådgivere for å finne på morsomme vinklinger, og stort sett før folk har funnet fram smarttelefonen om morgenen har Mímir vært frampå og ment noe. Gjerne om Viking, NAV, oljå eller forsøket sitt på å ta lappen. Det opplagte spørsmålet er om Mímir har toppet formen for tidlig. Kan det være at folk går lei av eksponering i Dagsrevyen, VG, A-magasinet i tillegg til Facebook og Twitter? Hvordan er kondisen når Rødt skal stå i debatter og svare for seg overfor folk som har lest partiprogrammet deres? Det er også store feilmarginer ute og går i en måling der 404 personer har svart. For Rødt er feilmarginen 1,7 prosent, for Ap 4,2, Frp 4,4 og Høyre 4,6 prosent.

Bevegelsene til nåværende og tidligere regjeringspartier er også verdt å merke seg. På landsplan har Høyre holdt stø kurs nedover siden februar, og der Poll of Polls gjennomsnitt av junimålinger er på 21,5 prosent kan Bent Høie glede seg over 30,4 og en framgang på 1,6 prosentpoeng siden 2017-valget. Frp gledet seg stort over seieren i revidert nasjonalbudsjett, der de fikk fjernet bompengene fra Finnfast. Nyheten slapp ut samme dag som Norstat begynte sin meningsmåling, men tydeligvis uten at respondentene har latt seg imponere. 14,7 prosent og nedgang på 5 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg og ned 1,2 prosentpoeng siden april og et tapt mandat, tyder verken på Sylvi- eller Finnfast-effekt for Frp.